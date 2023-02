Spendi davvero 25 euro per una manicure? Scopri come fare delle unghie perfette a casa con meno di 5 euro

Vuoi mani sempre perfette ma il portafoglio piange? Puoi ottenere un ottimo risultato anche a casa, risparmiando tantissimi soldi, se conosci i segreti giusti.

Fare la manicure è una vera e propria moda al giorno d’oggi. Sono tantissime le persone che ogni mese, puntualmente, vanno a rifarsi le unghie, decorandosele nei modi più variegati possibili.

Le tendenze moda più diffuse si concentrano soprattutto intorno a 2 parole: semipermanente e gel. Si tratta di 2 prodotti foto-indurenti, che garantiscono una lunga tenuta e la protezione dalle scheggiature.

La differenza principale tra questi prodotti, però, è una, ed è molto evidente. Col gel, infatti, è possibile allungare e modificare la forma dell’unghia, cosa che, invece, non è fattibile col semipermanente. Anche chi ha le unghie cortissime, o esteticamente poco attraenti, potrà quindi avere finalmente delle mani stupende, soprattutto scegliendo i colori più alla moda di quest’anno.

Vista l’enorme richiesta da parte della clientela, ormai quasi la totalità dei centri estetici propone questo servizio sulla propria brochure. I prezzi, però, sono una nota dolente.

Chi ogni mese va dall’estetista a rifarsi la manicure, infatti, sa bene che questo servizio potrebbe arrivare a costare anche tra i 25 e i 50 euro. Per non parlare di quando si aggiungono supplementi vari, come strass o stickers, con cui il prezzo sale ancora più vertiginosamente.

Se considerassimo di rifare le unghie ogni mese, ci ritroveremmo, alla fine dell’anno, ad aver speso almeno 300 euro, solo per le unghie. Nonostante questo, c’è un modo per avere comunque delle belle unghie senza dover spendere un patrimonio. Ecco alcune piccole dritte per riuscirci.

Spendi davvero 25 euro per una manicure? Ti basta seguire queste 3 dritte per ottenere delle mani da favola anche a casa

Per fare un’ottima manicure semipermanente direttamente a casa, ci serviranno solo 3 prodotti. Il primo è lo smalto semipermanente, del colore che preferiremo.

Ci servirà, poi, una base coat e una top coat, ovvero i prodotti da stendere prima dello smalto e poi sopra ad esso, per sigillarlo perfettamente. Avremo bisogno anche della lampada raggi UV e di un tronchesino, per rimuovere le eventuali cuticole. Infine, ci servirà una lima.

Il vero segreto per una manicure perfetta

Comprando questi prodotti, riusciremo a farci tantissime manicure a casa. Nel lungo periodo riusciremo ad ammortizzare il prezzo e a risparmiare tantissimo.

Prima di iniziare la manicure, dovremo ricordarci di disinfettare adeguatamente, ogni volta, i nostri strumenti di lavoro. Il vero segreto per ottenere una manicure perfetta, però, è quella di opacizzare a dovere l’unghia, prima di applicare lo smalto. In caso contrario, lo smalto si staccherà dalle nostre unghie come fosse un pezzo unico.

Le fasi da seguire con attenzione

Se spendi davvero 25 euro per una manicure, dovresti provare subito questo procedimento per iniziare subito a risparmiare. Innanzitutto, dovremo opacizzare le unghie, sfregando con delicatezza la lima sulle superfici. In questa fase non dovremo rimuovere le cuticole, protezioni naturali contro gli agenti patogeni. A questo punto, dovremo stendere un velo di base coat sulle unghie, quindi faremo asciugare il tutto con la lampada. Stenderemo, poi, lo smalto, che faremo asciugare nuovamente, e, infine, il top coat. Anche quest’ultimo, ovviamente, dovrà passare sotto la lampada per asciugarsi correttamente. Alla fine, potremo passare il cleanser, utile per pulire l’unghia dai residui superflui di smalto.