Weekend da sogno a prezzi bassi anche prenotando last minute? Via verso i borghi più belli d’Europa

Idee di viaggio per chi ama spostarsi nei weekend approfittando delle offerte last minute con attenzione a evitare destinazioni affollate preferendo invece piccoli borghi da fiaba.

Le vacanze di Natale sono ormai un lontano ricordo, ma per fortuna ci sono tantissimi ponti ad attenderci nei prossimi mesi del 2023.

E anche se abbiamo un lavoro che non ci permette di accedere a troppi giorni di ferie, ci rimangono pur sempre i fine settimana.

Certo, prenotare un viaggio comporta dei costi, che a lungo andare potrebbero incidere e non poco sul portafogli.

Ecco perché è sempre meglio giocare d’anticipo, magari approfittando delle offerte che alcune compagnie aeree stanno promuovendo in questo momento.

C’è chi non vede l’ora di visitare la città che vorrebbe raggiungere da tempo e chi invece potrebbe spostarsi seguendo i suggerimenti dell’oroscopo.

In ogni caso, se puntiamo ad un weekend da sogno a prezzi bassi anche prenotando last minute, il consiglio è di viaggiare verso queste località.

I borghi più belli e meno turistici d’Europa

Non solo l’Italia, ma l’Europa intera è ricca di piccoli borghi caratteristici, spesso poco conosciuti e dunque ideali per un fine settimana in totale tranquillità.

Cominciamo facendo solo pochi passi oltre i confini nazionali e spostandoci in Svizzera e più precisamente a Lauterbrunnen.

Si tratta di un piccolo borgo di chalet e chiesette, circondato da maestose vette alpine e che ospita alcune delle cascate più alte del continente.

Alcune di queste hanno addirittura ispirato non solo grandi capolavori della letteratura ma anche del cinema internazionale.

Proseguendo il viaggio verso Nord si arriva a Bamberg, in Germania: grazie al suo centro medievale rientra a pieno titolo tra i patrimoni UNESCO.

Ma non è tutto: nella piccola cittadina bavarese c’è spazio anche per l’architettura barocca e per un quartiere coloratissimo, conosciuto come “la piccola Venezia”.

Weekend da sogno a prezzi bassi anche prenotando last minute? Ecco dove andare in Europa

Nella vicina Austria, invece, si trova Hallstatt, considerata una delle più belle cittadine d’Europa.

Anche il suo centro è stato nominato patrimonio UNESCO e ci si arriva attraversando con il traghetto un lago dalle acque cristalline.

Case in stile alpino e storiche botteghe completano il quadretto, che si può fotografare per intero dal punto panoramico della città, in zona Römisches.

Altro punto di rilievo è poi la piattaforma panoramica dello Skywalk, raggiungibile in funivia e con vista sull’intera vallata.

Rimanendo nell’Europa del Nord, merita menzione speciale anche Giethoorn, un piccolo villaggio nei pressi di Amsterdam costituito da un insieme di isolotti.

Motivo per cui gli spostamenti non sono in auto o in bus, ma ci si muove con le barche tra i caratteristici e pittoreschi canali.

Giethoorn viene conseguentemente definita la Venezia dei Paesi Bassi: un colorato villaggio sull’acqua, in cui trovano spazio casette con tetti in paglia e fattorie.

Francia e Portogallo

Infine, non si può parlare dei borghi più belli d’Europa senza citare due realtà molto spesso meta dei nostri viaggi: Francia e Portogallo.

Tuttavia, anziché visitare la calda Lisbona o l’iconica Parigi, il consiglio è appunto quello di puntare su borghi meno conosciuti.

Il centro di Saint-Maries-de-la-Mer si affaccia sul mare ed è una delle tappe lungo il cammino verso Santiago de Compostela.

Dall’altra parte, Guimarães è chiamata “la culla del Portogallo”: qui nacque infatti il primo re del Paese.