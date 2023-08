Comprare casa a Napoli a pochi metri dalla villa di Stefano De Martino anche con meno di 70.000 euro

Chi sogna di vivere a Posillipo, il quartiere più elegante e panoramico di Napoli, potrebbe trovare delle case anche a 70.000 euro. Qui di recente ha comprato una villa anche Stefano De Martino, ballerino e conduttore di programmi televisivi.

Posillipo è uno dei quartieri più belli e ricercati di Napoli, famoso per la sua vista mozzafiato sul golfo, le sue ville storiche e i suoi luoghi d’interesse. Tra le personalità che hanno scelto di abitare in questa zona c’è anche Stefano De Martino, noto ballerino e conduttore televisivo. Stefano De Martino è anche l’ex marito della showgirl Belén Rodríguez con cui ha un figlio, Santiago.

La villa di Stefano De Martino a Posillipo

Stefano De Martino ha acquistato di recente una villa a Posillipo. Si tratta di una dimora signorile immersa nel verde. Dalle foto che vengono postate sui social si intravede un ampio giardino dove si trova anche una piscina.

Sempre dalle foto, si intravede un ampio salone elegantemente arredato. Mentre nel giardino è stata creata una piccola palestra dove Stefano e i suoi ospiti possono mantenersi in allenamento. La villa gode di una vista spettacolare sul mare e sul Vesuvio.

Perché comprare casa a Posillipo

C’è un proverbio che dice: vedi Napoli e puoi muori, per sottolineare la bellezza di questa città. Chi vede Posillipo non può non desiderare di avere una casa in questo quartiere, anche se non è una villa faraonica. Posillipo è un quartiere collinare che si estende lungo il litorale occidentale della città partenopea. Il suo nome deriva dal greco Pausilypon, che significa: che elimina il dolore, per via della bellezza del paesaggio che incanta i visitatori.

Questo è un quartiere residenziale, dove si trovano abitazioni di lusso, ville storiche e hotel a cinque stelle e le vie tra le più prestigiose di Napoli. Tra i luoghi più suggestivi citiamo solamente Marechiaro, famoso per la sua spiaggia, il suo scoglio con la Fenestella e la sua canzone popolare.

Comprare casa a Napoli nel quartiere Posillipo

Comprare casa a Posillipo significa vivere in un quartiere scelto da personaggi del calibro di Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Renato Carosone. E significa anche fare un investimento probabilmente redditizio. Ma quanto costa comprare casa a Napoli proprio in questo quartiere?

Abbiamo fatto una ricerca sul portale Idealista.it* e abbiamo scoperto che a pochi metri dal mare c’è in vendita un monolocale a 70.000 euro. Anche se è davvero piccolo, circa 16 metri quadri. Un altro monolocale di 16 metri quadri si trova a Chiaia-Mergellina e costa 75.000 euro. Per rimanere su questi prezzi ma aumentare di metratura, occorre spostarsi verso Bagnoli. Qui si può trovare in vendita un trilocale di 90 metri quadri a 75.000 euro. Oppure, sempre a Bagnoli, è in offerta un appartamento di 30 metri quadri a 62.000 euro.

