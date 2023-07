Comprare casa con piscina in campagna a partire da 70.000 euro

Se sogni una casa immersa nel verde, dove goderti la natura e il relax, comprare casa con piscina in campagna può essere la soluzione ideale. Ma non una casa qualunque: un rustico. Cos’è un rustico e perché potrebbe essere la casa ideale?

Un rustico è una struttura edilizia legata alla vita di campagna, spesso antica e caratteristica, che può diventare una dimora di pregio grazie a una ristrutturazione. Si tratta di edifici che hanno il fascino della tradizione e del passato, ma che possono offrire tutti i comfort moderni se adeguatamente riqualificati. Esistono diverse tipologie di rustici, a seconda della zona geografica e dello stile architettonico: casali, cascine, trulli, masserie, ecc.

Vantaggio dell’acquisto, i comfort e i benefici

Acquistare un rustico può essere una scelta vantaggiosa sotto molti aspetti. Innanzitutto, si tratta di una soluzione economica: i rustici hanno infatti prezzi inferiori rispetto alle case tradizionali, soprattutto se necessitano di lavori di ristrutturazione. Inoltre, si possono usufruire di detrazioni fiscali e agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio rurale.

Ma non solo. Comprare un rustico significa anche godere di relax e benessere, specialmente se l’abitazione è dotata di piscina. Si può approfittare della tranquillità e della privacy che offre una posizione appartata e circondata da paesaggi incantevoli. In una casa rustica si può sfruttare al meglio lo spazio esterno. Si possono organizzare pranzi e cene all’aria aperta, prendere il sole o godere di piacevoli serate con amici e familiari. Si può anche coltivare un orto o un giardino, entrando in contatto con la natura e i suoi ritmi.

Comprare casa con piscina e trasformarla in abitazione principale anche con 70.000 euro

Un rustico potrebbe anche diventare l’abitazione principale. Oggi molti fuggono dalle città anche grazie al lavoro sempre più in remoto. E allora perché non pensare a una casa in campagna con una piscina? I rustici con queste caratteristiche si possono trovare un po’ in tutta Italia, anche se le zone più gettonare sono Toscana, Umbria, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, Puglia.

Ma quanto può costare comprare casa con piscina in campagna? I prezzi variano dalla zona e dalle dimensioni. Si possono trovare rustici da 70.000 euro e soluzioni da 1 milione di euro. Il prezzo medio per un bel rustico con piscina è di 200.000 euro. Abbiamo fatto una ricerca sul portale Immobiliare.it*. Abbiamo trovato in offerta un rustico in Val Malenco di 30 metri quadri a 70.000 euro. Invece, a Ficulle a pochi km da Orvieto si vende un rustico di 60 metri quadri a 99.000 euro. A Sansepolcro, provincia di Arezzo, è in vendita un rustico perfettamente ristrutturato a 115.000 euro. A Urbania, in provincia di Urbino è in vendita un elegante rustico di 80 metri quadri a 140.000 euro.

(n.d.r. *ProiezionidiBorsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)

Lettura consigliata

Ecco quali ETF hanno fatto faville nella prima parte del 2023 con guadagni anche del 17%