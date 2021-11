Chiunque si occupi della pulizia della casa sa bene quanto sia difficile mantenere puliti i vetri e gli specchi. Tendono, infatti, ad accumulare polvere e sporco. Se però non sopportiamo aloni e incrostazioni, dovremmo sempre effettuare una pulizia adatta alla superficie in questione.

Un’opzione è usare detergenti specifici che, però, spesso sono costosi. Se vogliamo, possiamo usare alcuni ingredienti semplicissimi per preparare un detergente casalingo molto efficace ed economico. Infatti, possiamo avere specchi lucidi e brillantissimi senza spendere un euro grazie a questi ingredienti che abbiamo tutti in cucina.

Mai più incrostazioni e aloni con i giusti ingredienti

Uno dei rimedi casalinghi efficaci ed economici per lavare i vetri e gli specchi è il giornale vecchio. Rimedio usatissimo dalle nostre nonne, ci permette di ottenere superfici linde solo grazie alla carta di giornale e l’olio di gomito. Sembra incredibile ma è ancora uno dei rimedi più efficaci ed amati dalle casalinghe.

Non tutti, però, amano il giornale per l’odore che emana, in molti, inoltre, non hanno giornali vecchi da utilizzare. In questi casi possiamo usare un rimedio super efficace che ci permetterà di avere specchi lucidi e splendenti in due semplici mosse.

Per pulire lo specchio del bagno ci servono due ingredienti che abbiamo sicuramente in cucina e un panno di lana o in microfibra.

Specchi lucidi e brillantissimi senza spendere un euro grazie a questi ingredienti che abbiamo tutti in cucina

Per pulire alla perfezione gli specchi di casa abbiamo bisogno di semplice aceto, preferibilmente di mele e di alcune gocce di olio di oliva. Possiamo unire i due ingredienti in un contenitore spray per vaporizzare il detergente in maniera più uniforme.

Con un semplice panno inumidito nell’acqua calda possiamo passare il nostro composto sullo specchio.

Lasciamo agire per qualche minuti e poi rimuoviamo il tutto con un panno morbido imbevuto di acqua calda e qualche goccia di aceto.

Sembra incredibile ma l’olio effettua un’incredibile azione pulente e ci permette di avere uno specchio pulitissimo e davvero splendente. Per specchi puliti e luminosi non dobbiamo più spendere molti euro ora che conosciamo questo semplice trucco.

