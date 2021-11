La moda, come la fortuna, continua a girare e a forza di girare a volte torna nello stesso punto. Ecco che allora nel 2021 tornano in voga i pantaloni a zampa di elefante e i maglioncini smanicati. È vero che spesso questi capi vengono reinterpretati in modo nuovo, ma più spesso si tratta di abbinarli in modo innovativo. Questa ciclicità però ci offre una preziosissima opportunità. Ciò vuol dire infatti che possiamo attingere al fondo dell’armadio, dove sono cadute quelle cose che non indossiamo ormai da tempo. L’era digitale però ci permette di attingere anche agli armadi degli altri. Ecco come fare affari d’oro comprando vestiti firmati e alla moda a prezzi bassissimi. Infatti, esattamente come noi, ci sono tante altre persone che hanno comprato qualche capo per poi indossarlo pochissimo. Quindi, rimane in condizioni perfette, ma il prezzo ovviamente cala!

Oggigiorno, ci sono tante app e siti che possiamo sfruttare per andare a caccia del capo perfetto. Pensiamo a Shopify, Depop, Vintag, Lampoo, Subito e Vinted. In ogni caso, a parte le funzioni specifiche di ogni piattaforma, il funzionamento base è pressoché lo stesso.

Dobbiamo anzitutto creare il profilo, che a volte ci permette già di scegliere le nostre preferenze. Una volta fatto, possiamo visualizzare i capi venduti da altri utenti. Immaginiamocelo come un enorme armadio dove troviamo un po’ di tutto. Ci sono dei pezzi rovinati o troppo cari e altri che sono delle vere e proprie gemme. Capita molto facilmente infatti di trovare vestiti firmati a 1/3 del prezzo originale. A fianco a questi ci sono anche quelli dei grandi marchi, come H&M, Mango o Zara. Spesso troviamo anche vestiti che sono attualmente in questi negozi e che quindi sono all’ultima moda.

Come cercare il vestito giusto

Data la quantità di prodotti disponibili però è importante sapersi orientare. Infatti, grazie ai vari filtri abbiamo la possibilità di restringere il campo. Quindi, se stiamo cercando un maglione sensoriale come quelli che si usano adesso, digitiamo nella barra di ricerca le parole chiave. Poi spesso possiamo selezionare la categoria (ad esempio, “maglione da donna”), il colore, la fascia di prezzo e tanto altro. Generalmente, tutti questi filtri li troviamo al di sotto della barra di ricerca.

Quando troviamo qualcosa di nostro gusto possiamo metterlo fra i preferiti ed eventualmente comprarlo. Nella prima fase però i proprietari del capo scelto potrebbero anche decidere di farci degli sconti, ma possiamo anche essere noi a proporli. Non solo, ma avremo la possibilità di parlare con loro per avere tutte le foto e le informazioni che desideriamo.

Dopodiché, non ci resta che selezionare il metodo di spedizione e pagare online.

Per cominciare a liberarci anche dei nostri capi che non utilizziamo più, seguiamo il popolarissimo metodo di riordino giapponese di Marie Kondo.