Sarà capitato a molti di noi di passeggiare per un viale urbano o per un sentiero nella natura. D’improvviso ci fermiamo e ci rendiamo conto di una foglia dal profilo curioso o dal colore rosso vivido. Magari ci guardiamo attorno per assicurarci di non essere osservati da qualcuno che non capirebbe il nostro stupore. E ci chiniamo per raccoglierla. Poi la contempliamo, soddisfatti del ritrovamento. Ma come conservarla e come catalogarla rimane un problema.

Spesso la buttiamo, o la dimentichiamo da qualche parte. La magia così finisce per sempre, e un bel ricordo svanisce. Altri la infilano distrattamente in un libro qualsiasi, con la sola speranza di ritrovarla un giorno come testimonianza improvvisa, ma incerta, di un momento passato. Ma questo è un problema che potrebbe avere fine. Ecco arrivato il libro che risolve finalmente i problemi di tanti appassionati della natura in maniera pratica e colorata. Si chiama il “Piccolo Manuale illustrato per cercatori di foglie”, è edito da Officina il Saggiatore. Ed è considerabile una piccola raffinatezza per molti appassionati raccoglitori.

Ecco com’è organizzata

Forse perché ci ricorda lo stupore di quando eravamo bambini. O forse perché realmente non ne sappiamo molto di foglie e alberi. Questo “Piccolo manuale illustrato per cercatori di foglie” è un punto di riferimento pensato appositamente per noi dilettanti incuriositi dalla natura. O per chi vuole fare un regalo apprezzato ai cercatori amatoriali. Tra le pagine ci sono ovviamente le descrizioni di tanti alberi dalle foglie spettacolari. Dal frassino Yggdrasil (la pianta della vita per la mitologia norrena) al meraviglioso Ginkgo Biloba, una pianta di origine cinese che domina, con il suo colore oro, il profilo di tante città in autunno.

Ci sono poi le illustrazioni acquerellate e le riflessioni filosofiche. D’altronde, in un certo senso, è grazie alle foglie che siamo vivi. È lo straordinario fenomeno della fotosintesi clorofilliana a trasformare l’anidride carbonica in ossigeno respirabile nell’atmosfera. I due autori, Giuseppe Zare per i testi e Sofia Paravicini per le illustrazioni, hanno colmato con leggerezza un vuoto rendendolo appannaggio degli amatori disorganizzati. Tra una descrizione e l’altra, ovviamente, ci sono alcune pagine vuote. Sta al lettore utilizzarle per appuntarsi il giorno, il luogo e le modalità del rinvenimento. Oltre a conservare la foglia stessa.

Ovviamente, nessuno deve sentirsi incentivato a strappare le foglie o ad arrischiarsi nella raccolta di specie che magari potrebbero essere protette. La magia di questi ritrovamenti sta nella casualità dell’incontro, e nel fatto di raccoglierle da terra.

Per quanti inoltre non volessero limitarsi a questa pubblicazione, abbiamo un’ulteriore soluzione. Non si tratta della costruzione di un erbario vero e proprio, ma l’ispirazione è simile. Si tratta dell’assemblaggio di una pressa per fiori e foglie fai da te. Ecco come realizzarla in massima semplicità. Con questo sistema potremo essiccarle in carta velina, anche se i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi. Si tratta di qualche giorno d’attesa, ma il risultato varrebbe certamente la pena dell’attesa.