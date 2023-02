Spaventosa prova di forza per le azioni Inwit: cosa potrebbe accadere nelle prossime sedute?

Il titolo ha chiuso la seduta d1l 10 febbraio con un rialzo di solo lo 0,29%. Allora perché parliamo di spaventosa prova di forza per le azioni Inwit? La seduta di contrattazioni non è iniziata nel migliore dei modi per Inwit. L’apertura, infatti, ha visto un ribasso di circa il 3% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Per chiudere in rialzo, quindi, c’è stato un rialzo di oltre il 3% dai minimi di giornata. Inoltre, sul grafico si è formato un bullish engulfing pattern

Cosa è un bullish engulfing pattern. Il pattern consiste in una candela al ribasso seguita da una candela al rialzo che ingloba la candela al ribasso più piccola. Il pattern può essere importante perché mostra che i compratori hanno superato i venditori e stanno spingendo il prezzo più aggressivamente verso l’alto di quanto i venditori siano riusciti a spingerlo verso l’alto. Da notare che abbiamo ricercato questo pattern sul tutto il Ftse Mib. Tuttavia, per evitare il rumore che può derivare da un’altra volatilità associata a bassi scambi, abbiamo considerato solo azioni la cui media a un mese del controvalore scambiato è superiore ai 500.000 € giornalieri.

Spaventosa prova di forza per le azioni Inwit: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 10 febbraio in rialzo dello 0,29% rispetto alla seduta precedente a quota 10,44 euro.

Era dall’aprile del 2022 che non si vedeva un rialzo così longevo sul titolo Inwit. Ci potrebbero, quindi, essere tutte le condizioni per aggiornare i massimi storici segnati ad aprile del 2020 in area 10,9 €. Il rialzo del titolo ha sicuramente beneficiato dell’effervescenza del settore telefonico che da inizio anno a Piazza Affari sta guadagnando circa il 20%.

Il segnale di acquisto del bullish engulfing pattern sicuramente potrebbe dare un’ulteriore spinta alle quotazioni di Inwit. Intanto le medie sono incrociate al rialzo, così come lo SwingTrading Indicator.

Potrebbero, quindi, esserci tutti i presupposti per una continuazione rialzista.

Articoli che potrebbero interessarti

Cerchi uno stipendio e un lavoro fisso a due passi da casa? Queste 8 Province assumono laureati e diplomati

Cosa sta per accadere sui BTP italiani? Ecco perchè non si potrebbe scherzare da settimana prossima