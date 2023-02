Un lavoro con il diploma nel centro Italia? Ecco un’opportunità da tenere in considerazione

La ricerca del lavoro per chi ha un diploma potrebbe avere una soluzione tra i concorsi pubblici. Serve, ovviamente, essere in costante aggiornamento su quelli in uscita e soprattutto prepararsi a quelle che sono le prove previste. Ecco qualche informazione relativa ad una possibilità di lavoro per chi ha il diploma riguardante proprio un concorso pubblico.

Chi, dunque, avesse il diploma e stesse cercando un nuovo lavoro, o penando di cambiarlo, ha un’opportunità presso l’Asl di Viterbo. Il concorso pubblico in questione è per la copertura di 23 posti come assistente amministrativo a tempo indeterminato.

Un lavoro con il diploma nel centro Italia: qualche info su questo concorso

Tra i requisiti specifici c’è proprio quello relativo al titolo di studio. Chi volesse partecipare dovrà avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Partecipare a questo concorso prevede il pagamento di 10 euro. Così come l’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il completamento di una procedura telematica. Per i dettagli relativi a entrambe le operazioni si rimanda alla lettura del bando.

Per quel che riguarda lo svolgimento del concorso esiste la possibilità di un’eventuale “prova preselettiva“, qualora le domande di partecipazione fossero di numero “Pari o superiore a 1000”.

In caso di prova preselettiva verrebbero ammessi alla prova scritta i primi 1000 candidati (più eventuali ex equo). In seguito si passerà alle prove d’esame: una prova scritta ed una orale. Sul bando si troveranno le indicazioni delle materie

Trattandosi di un concorso che prevede sia gli esami che i titoli, il punteggio avrà una doppia composizione. 60 massimo per le prove d’esame (30 per lo scritto, 30 per l’orale), 40 massimo per i titoli (per i dettagli anche in questo caso si rimanda al bando).

Il concorso scade il 9 marzo 2023.

Sarà importante leggere il bando, come per ogni concorso pubblico

Il bando è disponibile dul sito dell’Asl di Viterbo. Come dovrebbe accadere in ogni concorso pubblico, il consiglio è quello di leggerlo con la massima attenzione. Lì si troveranno tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione, ma non solo.

Ci sono, infatti, anche tutti i riferimenti specifici ai requisiti ed anche le informazioni sulle prove. Il riferimento è in particolare alle modalità di svolgimento e alle materie su cui si baseranno.

Ed è, dunque questa un’opportunità per chi è in cerca di un lavoro con il diploma nel centro Italia. Non è l’unica considerato che ci sono anche altri concorsi pubblici un po’ in tutto il territorio nazionale.

Serve tenersi in aggiornamento sui bandi che possono interessare e, ovviamente, prepararsi adeguatamente ad affrontare le prove previste.