BTP Italia Sì: emissione di giugno 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si mobilita per l’appuntamento finanziario più atteso dell’anno dai piccoli risparmiatori. Da lunedì 15 a venerdì giugno 2026 farà il suo debutto sul mercato il nuovo BTP Italia Sì, l’evoluzione dello storico titolo di Stato nato per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie.

Non si tratta però di una semplice riemissione di routine. Con questa tranche a scadenza 5 anni, il Tesoro introduce una vera e propria rivoluzione strutturale, infatti vi sarà un meccanismo di calcolo inedito, molto più semplice e trasparente rispetto al passato, progettato per liquidare l’inflazione direttamente nelle cedole semestrali senza toccare il capitale.

Il nuovo ‘’Sì’’ dello Stato si candida a diventare il protagonista assoluto del reddito fisso di inizio estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere su date, tassi e sul finanziamento della nuovo formula.

Ecco come cambia la protezione dall’inflazione

Il vecchio BPT Italia, pur essendo uno strumento apprezzato, costringeva i risparmiatori a fare i conti con un meccanismo di rivalutazione del capitale a volte complicato, che gonfiava e sgonfiava il valore nominare del titolo a seconda dell’indice dei prezzi. Il nuovo BPT Italia Sì rimuove tale complessità presentando maggiore linearità.

Con il nuovo schema, il capitale investito resta fisso a 100 e verrà rimborsato esattamente per la cifra versata alla scadenza del 2031. La protezione dall’inflazione si sposta interamente sulla cedola semestrale, che diventa un ‘’pacchetto tutto compreso’’. Ogni sei mesi l’investitore riceverà un pagamento calcolato sommando due elementi: da una parte la metà del tasso fisso garantito dallo Stato, dall’altra l’inflazione reale registrata in quei 6 mesi (basata sull’indice ISTAT FOI).

In parole semplici, se il Tesoro fisserà un tasso minimo garantito del 2% e l’inflazione del semestre sarà dello 1,5%, la cedola lorda incassata sarà la somma diretta di queste due componenti. Il MEF ha inoltre confermato la clausola di ‘’floor’’, a garanzia del pagamento della parte fissa anche in caso di deflazione, attraverso un azzeramento della componente dell’inflazione. I risparmiatori non rischiano quindi di vedere intaccato il proprio rendimento minimo.

Come e quando sottoscrivere il nuovo titolo

Il collocamento per i risparmiatori ‘’retail’’ si terrà da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2026 (fino alle 13.00) Per l’accesso basta un investimento minimo di 1.000 euro, l’acquisto è alla pari (prezzo 100) e a zero commissioni tramite home banking, banca o posta. Inoltre, chi lo conserva fino alla scadenza del 23 giugno 2031 riceverà un premio fedeltà dello 0,6% lordo (60 euro extra ogni 10.000 investiti). Il tasso fisso minimo garantito e l’ISIN saranno comunicati il 12 giugno.

A chi conviene? Questo nuovo titolo risulta essere lo strumento ideale per le famiglie che cercano un porto sicuro e trasparente per difendere il proprio potere d’acquisto. Grazie al capitale garantito a scadenza e al nuovo calcolo lineare offre protezione e rendimento in modo immediato e comprensibile.