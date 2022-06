L’auto è il mezzo di trasporto più utilizzato, ci permette di andare ovunque e negli orari in cui vogliamo. Però, trovare un parcheggio specialmente nei grandi centri urbani, a volte diventa veramente impossibile. Può capitare a tutti di doverla parcheggiare sotto un albero, con il rischio di ritrovarla al ritorno coperta di resina. Non è davvero una cosa piacevole.

Inbfatti, la resina è un composto appiccicoso prodotto dalle piante, molto difficile da togliere perché non è solubile all’acqua.

Infatti, se proviamo a levarla via proprio con l’acqua otteniamo l’effetto opposto cioè, si spalmerà su tutta la superficie come una colla.

Per risolvere questo fastidioso e comune problema esiste un metodo naturale utilizzato da sempre. È un sistema molto efficace e consiste nell’utilizzo dell’olio di oliva.

Spargere l’olio sui vetri è un metodo antico molto efficace che ci permette di risolvere un problema davvero complicato

Quando ritroviamo i vetri dell’auto ricoperti di resina, basta passarci sopra uno strofinaccio imbevuto di olio di oliva. Attendere qualche secondo, e strofinare un secondo straccio questa volta impregnato solo di acqua. Vedremo la resina andare via, senza nessuna difficoltà.

Oltre a spargere l’olio sui vetri, un altro metodo altrettanto efficace è eliminare la resina con la benzina, specialmente quando questa si è depositata sulla carrozzeria dell’auto.

Il procedimento da adottare è il seguente: effettuare una prima passata con un panno di pelle e acqua. Dopodiché, usare il panno imbevuto di benzina e del sapone liquido. Passarlo su tutta la zona interessata, e sciacquare con abbondante acqua.

Se notiamo, che le macchie di resina cadute sui vetri sono blande possiamo utilizzare altri metodi molto semplici ed economici come il comune alcool denaturato, dell’aceto per le unghie e del diluente sintetico.

Lettura consigliata

Per brillare come delle stelle ecco la nuova versione di un capo immancabile in questa estate 2022