Sorpresa sul Ftse Mib: Brembo è stato tra i migliori della settimana scorsa

Tra i principali titoli di Piazza Affari Unicredit, Telecom e Brembo sono stati quelli che hanno guadagnato più di tutti al termine della settimana scorsa. Se la banca guidata dall’AD Andrea Orcel e la compagnia telefonica hanno dominato anche le prime pagine dei giornali, la sorpresa sul Ftse Mib arriva dal titolo leader nel settore degli impianti frenanti. Brembo, infatti, ha chiuso con un rialzo settimanale del 12,47% che non si vedeva dal maggio del 2022. Inoltre, il titolo ha segnato il nuovo massimo a 52 settimane. Ma come mai le quotazioni di Brembo sono schizzate così in alto?

Le ragioni alla base del rialzo del titolo

Il rialzo di Brembo ha un nome ben preciso: Sensify, il nuovo sistema di frenata intelligente con attivazione elettrica anziché idraulica, gestito attraverso un software proprietario. Questo nuovo prodotto proietta la società nel futuro e rafforza ancora di più la usa leadership nel settore. Questo sistema garantisce maggior sicurezza per il conducente (gestione indipendente delle forze frenanti su ciascuna ruota in funzione della dinamica del veicolo e delle condizioni della strada, tempo di frenata più breve), minor numero di componenti e una minor emissione di particolato per la frenata più efficiente.

Tutto questo ha spinto Equita Sim a rivedere il target price alzando a 15,5 €, oltre il 15% in più rispetto alla chiusura del 3 febbraio.

Sorpresa sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica su titolo Brembo

Il titolo Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 13,35 euro, in rialzo dell’1,44% rispetto alla seduta precedente.

La settimana conclusasi il 3 febbraio è stata, per il titolo Brembo, strepitosa. Il rialzo di oltre il 12%, infatti, poche altre volte è stato raggiunto nell’ultimo decennio. Inoltre è stato accompagnato da un aumento dei volumi rispetto alle 5 settimane precedenti di circa il 300%. Non deve sorprendere, quindi, che il titolo abbia segnato il nuovo massimo a 52 settimane.

Gli aspetti negativi sono legati al livello di ipercomprato raggiunto, ma questo non vuol dire che le azioni debbano scendere per forza, e al fatto che altre volte in passato dopo 5/6 settimane consecutive al rialzo sia partito un ritracciamento.

Intanto sia le medie che lo SwingTrading Indicator sono saldamente impostati al rialzo.

