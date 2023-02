3 terribili verità sui supermercati che nessuno vorrebbe mai sentire: tutto quello che ci nascondono

Ci sono alcuni aspetti del supermercato che potrebbero davvero sorprenderti. Stiamo parlando di strategie marketing, ma non solo. Ecco tutto quello che non vogliono farci sapere, ma che ormai non è più un segreto.

Il supermercato è parte fondamentale della nostra vita quotidiana. Ci rechiamo spesso nel punto vendita più vicino ed è inevitabile per fare la spesa e comprare tutto quello che ci serve. Parliamo di cibo, ma anche di utensili per la cucina, prodotti per l’igiene personale e tanto altro.

Ovviamente, ogni negozio ed ogni attività mette in pratica delle strategie per condurre le persone in un percorso stabilito e a comprare anche più del necessario. Un’impresa deve guadagnare ed è normale che ci siano questi aspetti da tenere in considerazione.

Tuttavia, ci sono 3 terribili verità sui supermercati che nessuno vorrebbe mai sentire. Proprio così. Ormai non sono più segreti da tempo, ma probabilmente non avrai mai avuto modo di pensarci davvero.

Ti spieghiamo qui di seguito questi elementi, purtroppo corrispondenti a verità, ai quali dobbiamo stare attenti. Si parla di pulizia, di offerte ingannevoli e di tutto quello pensato ad hoc per far spendere più soldi al consumatore.

3 terribili verità sui supermercati che nessuno vorrebbe mai sentire: non si parla solo di strategia, ecco come ci ingannano

Ogni supermercato è costruito e pensato in modo tale da indurre ogni consumatore che entra a concentrarsi sui prodotti, a perdersi tra di essi e a perdere anche la cognizione del tempo. Infatti, avete mai visto un supermercato con le finestre?

Inoltre, ogni cosa è studiata in modo specifico in modo da intervenire sul lato psicologico di una persona. Ma prima ci sono tre aspetti che ci preme farti sapere. Questi sono elementi del tutto negativi ai quali prestare molta attenzione:

offerte ingannevoli : spesso ci sono delle scritte come “offerta speciale” o “promozione” ma il prezzo del prodotto non è scontato, oppure ci sono i classici prodotti a meno vicino a stessi prodotti che costano di più, ma anche qui è un trucco (provate a fare il confronto con le quantità e il costo del prodotto al Kg);

: spesso ci sono delle scritte come “offerta speciale” o “promozione” ma il prezzo del prodotto non è scontato, oppure ci sono i classici prodotti a meno vicino a stessi prodotti che costano di più, ma anche qui è un trucco (provate a fare il confronto con le quantità e il costo del prodotto al Kg); pulizia molto scarsa : naturalmente ci sono sempre controlli sulla pulizia e l’igiene, ma molto spesso gli scaffali in alto sono pieni di polvere; inoltre, i carrelli sono molto sporchi, a volte più di un wc e questo lo hanno rilevato diversi studi;

: naturalmente ci sono sempre controlli sulla pulizia e l’igiene, ma molto spesso gli scaffali in alto sono pieni di polvere; inoltre, i carrelli sono molto sporchi, a volte più di un wc e questo lo hanno rilevato diversi studi; percorso obbligato: non è soltanto un modo per disporre al meglio i prodotti, ma tutti i supermercati mettono prima i prodotti primari come il pane e la pasta; in questo modo ogni persona acquisterà almeno il 60% in più di quello che aveva previsto.

Sapevi già queste cose? Purtroppo, sono solo una piccola parte di tutto il mondo che riguarda i supermercati e la spesa del consumatore.

Le strategie più evidenti

Un supermercato è privo di finestre appositamente, ma questo lo abbiamo già accennato. Inoltre, ha il pavimento studiato per far fare rumore al carrello e portare la persona a rallentare. Gli alimenti adatti ai bambini sono in basso, mentre i prodotti che costano di più sono davanti ai nostri occhi, tutti gli altri, più economici o salutari, ben nascosti.