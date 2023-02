Tra i concorsi pubblici per chi ha il diploma eccone uno in centro Italia

La ricerca di un nuovo lavoro può trovare successo attraverso la partecipazione ad un concorso pubblico. Serve, ovviamente, prepararsi nel modo giusto e riuscire a classificarsi in una posizione utile. Tuttavia, non sono poche le opportunità per chi ha un diploma. Eccone, ad esempio una, che proviene dal centro Italia.

Il concorso a cui si fa riferimento in questo caso è del Comune di Prato. Prevede l’assunzione di 6 agenti di Polizia Municipale. Ciò avverrebbe, come specificato, “con contratto di formazione e lavoro”.

Tra i concorsi pubblici per chi ha il diploma c’è anche questo

La scadenza indicata è quella del 2 marzo (alle ore 13). Nel bando si specifica l’applicazione della riserva di 1 posto in favore dei militari. Si fa riferimento ai “volontari – si legge sul bando – in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito”.

I vincitori avranno un contratto di formazione pari a dodici mesi. Si specifica sul bando, inoltre, la conversione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato “sarà subordinato ad una valutazione positiva dell’attività svolta durante il rapporto contrattuale di formazione e lavoro”.

Il concorso in questione è riservato a chi possiede il diploma di maturità ed ha tra i 18 ed i 32 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando) Per tutti i dettagli relativi agli altri requisiti si rimanda alla lettura del bando dove se ne troverà l’elenco. Lì sarà possibile reperire avere anche informazioni relative alle modalità di partecipazione, allo svolgimento del concorso e alle prove previste.

Come scaricare il bando, bastano pochi click: ecco come fare

Il bando è scaricabile direttamente sul sito del Comune di Prato. Nella parte più bassa del home page, è presente la voce Link Utili. Al di sotto si trova il collegamento alla sezione Amministrazione trasparente.

Qui si troverà, per l’appunto, il link a Bandi di concorso e si accederà ad una pagina in cui sarà presente quello ai Concorsi attivi. Cliccando, si visualizzerà un elenco in cui sarà presente anche il concorso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 6 agenti di Polizia Municipale

Con un click si accederà alla pagina dedicata e in cui è presente anche il bando da scaricare.

Opportunità di partecipare a diversi concorsi per i diplomati

Questo concorso pubblico come detto riguarda il Comune di Prato, ma non è l’unico tra in concorsi pubblici per chi ha il diploma. Serve, ovviamente, prestare attenzione ai bandi che periodicamente vengono pubblicati.

Occorre, inoltre. prepararsi alle prove previste e scegliere quelli che offrono ai vincitori un lavoro gradito. Sia per la mansione che per la sede.