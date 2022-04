Quasi nessuno ha mai pensato a una soluzione a questo problema che ci colpisce ogni volta. D’inverno magari ce ne rendiamo conto di meno, ma d’estate invece siamo disperati. Questo problema, ovviamente, non colpisce tutti, ma solo coloro che hanno delle case indipendenti.

Il bello di avere una casa indipendente è che possiamo avere il giardino, possiamo avere una casa grande con anche una zona sotterranea, che si può trasformare in una taverna. Così, se abbiamo dei figli, questi possono stare lì a giocare con gli amici e in alcuni casi anche fare festa.

Ovviamente se abbiamo un piano interrato è necessario avere delle finestre che diano sull’esterno. Queste saranno molto basse a livello della strada. E se viviamo fuori e abbiamo delle finestre che stanno sul livello della terra, potremmo incontrare un piccolo problemino.

Molto spesso nelle zone di campagna ci sono moltissimi gatti randagi o liberi che girano per la zona. Può capitare che questi facciano i loro bisogni negli angoli della nostra finestra. Ma possono anche fare i loro bisogni in altri angoli del nostro giardino. D’inverno la puzza di pipì nel giardino non si sente molto, d’estate invece è un odore tremendo. Sia d’estate sia d’inverno, invece, non è affatto carino far fare la pipì al gatto sull’angolo della nostra finestra interrata.

Sorprendente e intelligente il motivo per cui molti stanno mettendo una bottiglia d’acqua negli angoli esterni della casa

Questo può sembrare un rimedio un po’ particolare, ma è molto intelligente. Lo usavano solitamente le nonne, in effetti è un vero e proprio rimedio della nonna. Per evitare che i gatti randagi facciano pipì negli angoli esterni di casa nostra è necessario mettere una bottiglia d’acqua nell’angolo. Può essere un angolo esterno della casa qualsiasi, oppure l’angolo della finestra che dà sul terreno.

Le nonne usavano, ma tutt’ora si usa, questo rimedio perché il gatto, avvicinandosi all’angolo per far pipì, si spaventa del suo stesso riflesso sulla bottiglia piena d’acqua, e quindi andrà via. In questo modo i nostri angoli saranno liberi dalle pipì puzzolenti dei gatti.

Se quindi magari abbiamo delle finestre sotterranee e vogliamo evitare che i gatti facciano la pipì nell’angolo, mettiamo una bottiglia d’acqua. E allora ecco che è veramente sorprendente e intelligente il motivo per cui molti mettono una bottiglia d’acqua vicino gli angoli della casa o della finestra sotterranea.

