All’inaugurazione di sabato prossimo ci sarà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Con il titolo fortemente suggestivo «La Cultura non isola» si aprono le danze per l’isola al largo di Napoli. Previsti 150 eventi che avranno luogo dal mese in corso fino al prossimo dicembre. L’appuntamento di sabato giunge dopo tre mesi di rinvio (doveva tenersi il 22 gennaio) per il protrarsi dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19. L’evento prenderà il via dalla terraferma e durerà l’intera giornata. La festa avrà inizio già nei draghetti durante la navigazione da Napoli a Procida. La cerimonia ufficiale avrà luogo presso l’ex Convento di Santa Margherita dove giungerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La presentazione degli eventi

La Conferenza stampa di apertura si è tenuta a Napoli presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia alla presenza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ancora, del sindaco di Procida Raimondo Ambrosino e del Direttore di Procida 2022 Agostino Riitano. Per De Luca è fondamentale far «partire proprio da Procida elementi di solidarietà e di ascolto reciproco perché prima o poi dovremmo pensare alla Pace». Inevitabile il riferimento al contesto internazionale di grande tensione.

Lo stesso sindaco dell’isola qualche settimana fa, con apposita delibera di Consiglio, ha espresso la ferma condanna verso la Russia rispetto all’invasione dell’Ucraina. «Per i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace la stabilità dell’Europa». Così il sindaco in un’intervista a Proiezioni di Borsa il 3 marzo 2022, che possiamo leggere in fondo.

Mattarella sbarca a Procida sabato 9 aprile, al via l’anno speciale per la Capitale della Cultura

Circa 200 artisti impegnati nella prima giornata. Un appuntamento cui l’isola lavora da tempo e che «lascerà un segno forte» nella comunità locale che conta circa 10.000 residenti. Dalle ore 14 partiranno una serie di navi speciali dal Porto di Napoli fino a Procida. Alle 16.30 ci sarà lo spettacolo di Moby Dick e alle 18.00 una grande parata nel Centro storico.

Subito dopo avremo la cerimonia istituzionale con Sergio Mattarella, Dario Franceschini, Ministro della Cultura. Ancora il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Seguirà una lectio magistralis sul concetto di Speranza da parte di un giovanissimo di Somma Vesuviana. Poi spazio al mare con una parata e un ricco spettacolo di luci. E Mattarella sbarca a Procida sabato 9 aprile, al via l’anno speciale per la Capitale della Cultura con il Capo dello Stato pronto a sostenere e dare impulso alla vitalità guizzante dell’isola.

