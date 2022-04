Privacy o segreto, interpretiamolo come vogliamo, ma con WhatsApp ora possiamo nascondere il nome della persona con cui stiamo chattando. Una funzione molto interessante, soprattutto se dobbiamo ad esempio fare una foto allo schermo, ma non vogliamo far sapere con chi stiamo parlando.

Molte volte ci troviamo costretti a cancellare il nome con degli strumenti che possiamo trovare su “modifica” nella sezione delle foto. Con questo modo invece non abbiamo alcun tipo di problema e potremo fare tutte le foto alle schermate che vogliamo senza rivelare mai il nostro interlocutore.

Anche perché in realtà postare una conversazione privata con il nome della persona sui social non è proprio una cosa elegantissima da fare. E qualcuno potrebbe rimanerci male. Oscurando il nome invece nessuno potrà mai risalire a quella persona. Il nome non sarà oscurato per sempre, ma solo finché non lo rendiamo nuovamente visibile. Quindi non pensiamo di poter nascondere il nome della persona in chat per sempre, perché questo non è possibile.

Se non vogliamo far sapere con chi stiamo parlando su WhatsApp ora possiamo nascondere il nome

Ma come possiamo fare per nascondere il nome della persona sulla chat di WhatsApp. Il trucco è veramente facile. Forse anche un pochino banale, ma pochi conoscono questa funzione dell’applicazione.

La prima cosa da fare è quella di entrare nella nostra applicazione e di seguito entrare nella chat con una persona. Nella lista di tutte le conversazioni il nome sarà visibile, clicchiamo su uno ed entriamo. In alto come al solito abbiamo il nome della persona e la sua foto. Se vogliamo nascondere il nome in alto e non far vedere nulla, dobbiamo andare sulla freccia in alto a sinistra che si trova vicino alla foto.

Quello che dobbiamo fare ora sarà tenere premuto sulla freccia, mentre teniamo premuto comparirà un blocco scuro o chiaro con scritto “chat”. Trasciniamo il dito verso il basso e automaticamente il blocco verrà posizionato sul nome della persona con cui stiamo parlando.

Ora il nome non sarà più visibile e quindi nel caso in cui volessimo fare una foto alla conversazione il nome sarà nascosto. Possiamo continuare a conversare con questa persona tenendo sempre il nome segreto. Magari siamo sui mezzi pubblici e non vogliamo che qualche occhio indiscreto legga con chi stiamo parlando. E allora se non vogliamo far sapere con chi stiamo chattando basta nascondere il nome e tutto passa.

Approfondimento

Brutte notizie per chi possiede questi smartphone perché dal primo aprile WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi .