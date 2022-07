Quando arriva l’estate in cucina si cominciano a preparare i piatti più veloci. Velocità, però, non significa perdita di gusto. Bastano pochi stratagemmi per donare ai piatti sapori leggeri e in linea con la stagione.

Non sono pochi coloro che a tavola sostituiscono la pasta asciutta con una buona insalata. In effetti non tutti amano dei cibi caldi, quando la giornata lo è di già.

Un’insala gustosa

In estate non c’è niente di meglio che la classica insalata. Prepariamola con del lattughino, dei pomodorini e del tonno in scatola. Aggiungiamo del basilico fresco, un pizzico di origano, un gambo di sedano tagliato a piccoli quadretti. Volendo, anche della carota tagliata come si vuole e un peperoncino verde dolce, tagliuzzato e privo dei semini. Condiamo con sale e un po’ d’olio, rigorosamente extravergine d’oliva. Questo tipo d’insalata acquista sapore se si lascia riposare per un’ora.

Una veloce insalata estiva con questo frutto che aiuterebbe l’abbronzatura

Tra le insalate estive possiamo prepararne una con le albicocche. Proprio questo frutto si presta per deliziare il palato e aiutare nella buona salute. È ricco di vitamine, in particolare la C che agisce come potente antiossidante. Ha una buona presenza di sali minerali, utili a sostenere l’organismo quando fa caldo. Popolarmente si dice che l’albicocca sia buona da assumere perché aiuta l’abbronzatura. Il colore arancio denuncia infatti la presenza di betacarotene.

Per creare un’insalata di albicocche bisogna solo scegliere la combinazione giusta di sapori a seconda delle preferenze personali. Le albicocche che troviamo al mercato possono essere ancora leggermente acidule, oppure già mature. Meglio non sceglierle troppo mature, poiché non riuscirebbero a tenere la loro consistenza insieme agli altri ingredienti.

Un’altra cosa da valutare è se si vuol togliere o no la buccia. La sua caratteristica, oltre al colore leggermente arancione, è di presentare della peluria. Alcuni la mangiano tranquillamente, altri invece preferiscono toglierla. In ogni caso sarebbe meglio lavare l’albicocca con del bicarbonato, lasciandola in ammollo per 15 minuti. Poi sciacquare bene. Questo passaggio eliminerebbe eventuali tracce di agenti chimici.

Insalata di albicocche

Se prendessimo delle albicocche al punto giusto di maturazione, queste dovrebbero donare un sapore solo leggermente dolce. Il che permette di poterle abbinare bene con sapori amari, leggermente acidi, neutri o dolci. Potremmo preparare una veloce insalata estiva con questo frutto.

Dopo aver lavato le albicocche, le tagliamo in quattro o in otto a seconda della pezzatura che si preferisce. Abbiniamo la frutta insieme a del formaggio Feta tagliato a piccoli cubi. Aggiungiamo della rucola coltivata in serra, perché dovrebbe essere meno aggressiva di quella selvatica o di campo.

Possiamo scegliere delle mele secondo il gusto. Se zuccherino, le Royal o simili. Se più fresco, le mele verdi. Anche per le mele, scegliamo se togliere o meno la buccia. Se fossero di origine biologica, potremmo anche farne a meno, dopo averle ben lavate. Potremmo consumare l’insalata senza condimento. Altrimenti potremmo scegliere dell’olio EVO, di origine ligure, che mantiene un’acidità bassa e un sapore abbastanza delicato. Altrimenti dell’aceto balsamico di Modena. Non ci resta che gustare la nostra insalata.

Lettura consigliata

Un’insalata di riso senza tonno con erbe aromatiche e verdure di stagione