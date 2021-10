Ecco dove mangiare il migliore bollito se siamo in visita a Parma nei prossimi weekend invernali

Le temperature si abbassano e non c’è niente di meglio di una bella gita fuori porta in una città d’arte del Nord, per assaporare tutti i profumi e le atmosfere dell’inverno. La bellissima ed elegante Parma si presta perfettamente per un weekend lungo o per i giorni di festa di Ognissanti.

Oltre alla storia e all’arte che ci regala, grazie alla bellissima piazza con Duomo e Battistero, alle vie meravigliose del centro storico da percorrere in bicicletta e al Palazzo della Pillotta, Parma ha anche una tradizione culinaria ricca e antichissima. Schiera infatti prelibatezze come lo gnocco fritto, il famosissimo Parmigiano Reggiano, il culatello e il prosciutto crudo di Parma, che la rendono una delle patrie della buona cucina dell’Emilia-Romagna. Anche il bollito è uno dei cavalli di battaglia di questa città. Fatto con un misto di tagli di carne bolliti è poi accompagnato da verdure bollite o salse come la mostarda. Ma anche con quelle tipiche piemontesi come la bagnet verd e ross. Questo piatto della tradizione è unico e speciale e merita di essere assaggiato.

Ecco allora dove mangiare il migliore bollito se siamo in visita a Parma nei prossimi weekend invernali.

Il bollito fumante accompagnato da una buona bottiglia di rosso mentre fuori fa freddo sarà un’esperienza gustosa che ricorderemo

Ristorante Cocchi. Leggermente periferico rispetto al centro città, questo ristorante storico che fa cucina parmigiana dal 1925 ci regala uno dei bolliti migliori d’Italia. L’atmosfera che si respira in questo ristorante dagli arredi vintage e dalle pregiate bottiglie esposte è incredibile. Il bollito con vari tagli dalla testina alla lingua, fino allo zampone e al cappello del prete ci viene presentato ripieno su un carrello fumante. Solitamente è accompagnato da salsa rossa, mostarda, ma anche salsa verde e purè. Un inno alla qualità e alla tradizione.

Ristorante Leon d’oro. Questo ristorante a conduzione familiare dall’arredamento piacevole e accogliente presenta il suo carrello di bollito dai tagli di livello. Perfetto per comporre un piatto ricco e fumante da accompagnare con verdure sotto aceto, purè e salse squisite. Buoni anche gli arrosti e gli antipasti della cucina parmense.

Officina Alimentare Dedicata. Situato in pieno centro, Officina Alimentare Dedicata presenta pochi tagli ma ben studiati e selezionati. Un esempio è il cappone “ruspante”, fino alle carni più saporite servite direttamente sul piatto.

La Buca. Basta spostarsi di qualche km da Parma e raggiungere Zibello per gustare il bollito del ristorante la Buca. Buonissimo il cappone ripieno e il bollito misto servito rigorosamente con maionese all’aceto per sgrassare la pesantezza della carne. Questa trattoria storica è dotata anche di una cantina bellissima e caratteristica con i culatelli appesi al soffitto. Un vero e proprio viaggio nella storia gastronomica di Parma e provincia.