Un coloratissimo piatto di verdure grigliate è il contorno mediterraneo per eccellenza, ideale per portare in tavola tanti benefici alleati del nostro organismo. Questo è la perfetta alternativa alle patate, considerate un vero e proprio sostituto di pane e pasta e non sempre in linea con la dieta.

Inoltre, grigliare le verdure, sulla piastra o direttamente sul barbecue, è un modo per cucinarle in versione leggera ma gustosa. Così facendo le manterremo morbide, sode e succose all’interno ma creeremo un’invitante crosticina bruciacchiata che è il loro vero marchio di fabbrica.

Una volta pronte, poi, non ci resta che condirle e in questo articolo scopriremo un “pinzimonio” delizioso che le farà amare anche ai meno vegetariani.

Varietà di maggio in attesa dell’estate

Per realizzare il nostro contorno ci occorrono, innanzitutto, delle verdure. La nostra parola guida è “varietà” e, se fossimo a corto di idee, ecco come potremmo comporre un piatto spettacolare.

Attingendo dalle ricchezze stagionali del mese di maggio potremmo grigliare delle zucchine. La varietà genovese ha la buccia liscia, una forma regolare e un colore solitamente chiaro. Quella romanesca, invece, è più piccolina, ha una tipica forma a stella e la buccia striata.

Di stagione, poi, sono anche i pomodori, e sarebbe meglio scegliere varietà più grosse rispetto a datterini o ciliegini, e il radicchio.

Per arricchire il piatto potremmo preparare anche dei funghi, come quelli prugnoli tipici di maggio. Infine, per completare con la regina di tutte le grigliate, la melanzana, dovremmo aspettare giugno e il suo caldo più deciso.

Come condire le verdure grigliate in maniera light con questo squisito olio aromatizzato alle 3 erbe

Una volta composto il nostro piatto multicolor, per insaporire ulteriormente le nostre verdure potremmo preparare un irresistibile olio aromatizzato.

Gli ingredienti che ci occorrono sono:

mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva;

3 cucchiai di aceto balsamico;

1 spicchio d’aglio;

3 foglie di menta;

1 cucchiaino di origano essiccato;

1 cucchiaino di timo essiccato.

Procedimento

Versiamo all’interno di una ciotolina l’olio extravergine di oliva e l’aceto balsamico e mescoliamo energicamente con una forchetta. Peliamo poi l’aglio e lo aggiungiamo interno al nostro battuto, incorporando anche le foglie di menta finemente tritate.

Nella stessa ciotolina versiamo l’origano e il timo e diamo un’ultima mescolata. Infine, cospargiamo l’olio utilizzando un pennello da cucina in modo da non inzuppare eccessivamente le verdure o tralasciare qualche parte.

Allora, ecco come condire le verdure grigliate con quest’olietto con 3 erbe aromatiche da fare al volo e che non richiede tempo di riposo per essere pronto.

