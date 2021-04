A tutti capita di cucinare grandi quantità di cibo e poi accorgersi di non avere più fame. In questi casi, si sa, si mettono da parte gli alimenti avanzati, per poi consumarli al massimo il giorno dopo. Il problema nasce, però, quando alcuni piatti, quando sono riscaldati, non hanno più lo stesso gusto. Prendiamo ad esempio un piatto di riso. Sappiamo tutti che, nonostante si possa mangiare anche il giorno dopo averlo cucinato, la consistenza sarà diversa e anche il sapore non sarà più buono come prima. Bene, forse c’è una piccola soluzione che in questo caso potrà aiutarci. Infatti, sono tutti strabiliati da quando hanno scoperto cosa accade a mettere un cubetto di ghiaccio sul riso.

Cosa può mai fare un cubo di ghiaccio per il nostro piatto di riso?

Un cubo di ghiaccio e un piatto di riso non sembrano esattamente due elementi complementari. Eppure, in questo caso, lo sono eccome! Infatti, il ghiaccio può risolvere un problema comune a molti. Quando facciamo avanzare del riso a tavola, siamo soliti conservarlo in una vaschetta per il giorno dopo. Ma sappiamo perfettamente che la consistenza di questo cibo cambia di tanto. Ed ecco che entra in gioco il nostro piccolo segreto. Infatti, il ghiaccio donerà al riso lo stesso sapore di quando lo avevamo appena cotto! Vediamo come.

Cosa fare nel dettaglio per mettere in pratica questo piccolo trucco casalingo

Prendiamo il nostro riso avanzato e mettiamolo in un piatto. Ora, prima di riscaldarlo nel microonde, posiamo sopra un cubetto di ghiaccio. Azioniamo l’elettrodomestico e vediamo cosa succede. Con grande sorpresa, ci accorgeremo infatti che il ghiaccio non si scioglierà, ma cuocerà il riso al vapore. Il risultato? Il nostro cibo sarà di nuovo soffice e delizioso come il giorno prima!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ed ecco perché sono tutti strabiliati da quando hanno scoperto cosa accade a mettere un cubetto di ghiaccio sul riso.

Approfondimento

Sono rimasti tutti sbalorditi quando hanno scoperto perché si mette lo zucchero nella carta stagnola in forno