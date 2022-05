La primavera è uno dei periodi dell’anno più belli per chi ama la natura. In questo periodo si possono ammirare le fioriture e il rinascere delle piante e tutto possiede una vitalità incredibile. Oggi vogliamo parlare di due posti davvero magici per chi ama i giardini e gli orti botanici. Si tratta di due luoghi da visitare da soli o in famiglia, che ci sorprenderanno con la loro bellezza. Vedremo perché sono tra i giardini botanici più belli del Mondo tali destinazioni, perfette per una gita fuori porta nel nord Italia.

Dei luoghi in cui la natura si sposa con l’opera umana

Per chi ama i giardini e gli orti, gli orti botanici sono dei posti speciali. In questi luoghi possiamo prendere ispirazione e conoscere nuove specie. Ma non solo, possiamo scambiare informazioni e imparare nuove tecniche. Nel nostro Paese ci sono diversi orti botanici prestigiosi e famosi, come quello di Padova o quello di Milano. Oggi, però, vogliamo parlare di due posti fuori dalle rotte più turistiche, che anche molti appassionati ignorano.

Il primo posto di cui parliamo sono i giardini botanici di Hanbury, che sorgono sulla costa ligure, nel Comune di Ventimiglia. Questo gioiellino al confine con la Francia sorge su un promontorio in cui vi è un microclima che permette alla vegetazione di crescere fitta e rigogliosa. Questo giardino è opera dell’inglese Sir Hanbury, che lo fondò più di 150 anni fa. Sono dei giardini all’inglese che ospitano specie tropicali e subtropicali, piante grasse e palme.

Sono tra i giardini botanici più belli del Mondo queste gemme nascoste a due passi da Milano e Torino

Anche il secondo luogo di cui parleremo si trova nel nord Italia, ma in Piemonte, per la precisione in provincia di Cuneo. Si tratta del giardino botanico di Villa Bricherasio, nei dintorni della città di Saluzzo. Questo giardino è nato molti anni fa dalla passione del suo proprietario, Domenico Montevecchi. In loco possiamo ammirare piante esotiche e locali, palme rarissime e molte orchidee. Possiamo anche ammirare en plain air la Victoria amazonica, pianta equatoriale che è rarissima da vedere in Europa. Con un biglietto di cinque euro è possibile visitare il vasto giardino e perdersi tra i fiori e gli alberi. Questo periodo è perfetto per una visita in questi luoghi magici, raggiungibili in poche ore di macchina da Milano e Torino.

