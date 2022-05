Siamo alle porte del ponte del 2 giugno, periodo ideale per una toccata e fuga alla scoperta dei meravigliosi borghi italiani. Il nostro Paese è infatti una fonte continua di sorprese e di luoghi magici che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. E spesso questi luoghi si trovano al Sud, una zona dello Stivale troppo spesso sottovalutata. In Calabria, ad esempio esistono veri e propri paradisi fatti di spiagge libere e panorami mozzafiato. Non è da meno la Basilicata che è molto di più della solita e celebrata Matera. Oggi ci sposteremo proprio qui per scoprire che potremo toccare il cielo con un dito in un meraviglioso paesino appena premiato con la bandiera arancione.

Sasso di Castalda è il borgo che ci farà sfiorare il paradiso

Ogni anno il Touring Club, punto di riferimento per la promozione del territorio italiano, assegna le sue prestigiose bandiere arancioni. Riconoscimenti che vengono assegnati ai piccoli borghi che si fanno valere per le bellezze del territorio e per la qualità dell’offerta turistica.

Pochi giorni fa Sasso di Castalda, piccolo paesino in provincia di Potenza, ha ottenuto questo ambitissimo premio. E i motivi si intuiscono facilmente. Sasso è infatti famoso nel Mondo come il “borgo dei ponti tibetani”.

Se abbiamo sempre sognato di toccare il cielo con un dito non possiamo perderci il “Ponte alla Luna”. Ovvero un percorso sospeso a più di 100 metri dal terreno che ci ruberà il cuore. Un percorso che termina ai piedi dei resti di una rocca medievale con una terrazza in vetro da cui ammirare tutta la vallata.

Potremo toccare il cielo con un dito in questo minuscolo borgo appena premiato nel cuore della Basilicata perfetto per una gita a giugno

Il percorso dei ponti tibetani non è l’unico motivo per cui Sasso di Castalda è stato insignito della bandiera arancione. Il centro del borgo, a dispetto delle sue dimensioni ridotte, è un vero concentrato di opere architettoniche di pregio. Tra le più belle meritano una visita la Chiesa della Pietà e quella dedicata alla Madonna delle Grazie.

Il tutto incorniciato da casette in pietra deliziose, vicoli tutti da esplorare e meravigliosi punti panoramici.

Se amiamo il trekking Sasso di Castalda è un vero paradiso. Da qui partono percorsi molto famosi come il Sentiero Frassati, lungo più di 20 km, e il sentiero San Cosma e Damiano. Imperdibile anche l’area protetta in cui vivono i cervi. Un luogo magico in cui avremo la possibilità di ammirare questi splendidi animali nel loro habitat naturale.

Lettura consigliata

Famoso come il borgo delle Balze, questo piccolo paesino ha una camminata unica al Mondo e a giugno ci farà innamorare