Sono tornate le cimici sul bucato ed ecco come allontanarle con 1 trucco che usavano anche gli antichi Romani e non è il sapone di Marsiglia

Che bello che, con la primavera, siamo tornati a stendere il nostro bucato all’aperto. Solo che, spesso, quando lo ritiriamo, ci ritroviamo anche delle ospiti sgradite che non sono le benvenute. Ovvero, le cimici. Che “puzzolentano” i nostri panni e si intrufolano in casa, a nostra insaputa. Ecco allora un metodo che usavano anche gli antichi Romani per tenerle fuori.

Se fosse ancora viva l’indimenticabile Sandra Mondaini potrebbe commentare così l’arrivo primaverile delle cimici. “Che barba, che noia”, quando si ritirano i panni, finalmente tornati ad essere stesi all’aperto, ma pieni di cimici. Che, evidentemente, scambiano il bianco delle lenzuola per un posto dove andare in settimana bianca, soggiornandovi, nostro malgrado.

Queste cimici verdi sono davvero fastidiose e non solo per l’odore che effondono. Colpa di quelle ghiandole odorifere che emanano lo sgradevole aroma che impesta tutta la casa. Va detto che le cimici verdi, come anche quelle asiatiche, non sono pericolose per la nostra salute. A volte, possono provocare una piccola irritazione, ma nulla che non si possa eliminare con un pronto lavaggio.

Le cimici verdi non sono pericolose per l’uomo, ma il loro odore è davvero sgradevole

Il fastidio, come detto, è per il loro odore. Diverso è il discorso delle cimici rosse, che sanno essere aggressive. Le verdi sono più interessate a frutta e verdura, ma la grande seccatura è che, una volta in casa, possono deporre le loro uova e moltiplicarsi.

Una volta che sono entrate in casa, non è che abbiamo molte alternative. Mai, per dire, schiacciarle, se non vogliamo sentire il loro insostenibile fetore. L’unica è, una volta individuate, prenderle con delicatezza e accompagnarle fuori dal nostro balcone. Dobbiamo arrenderci alla loro invasione? No. Sono tornate le cimici sul bucato ed ecco come allontanarle.

Sono tanti i rimedi della nonna per evitare che le cimici entrino in casa

Come sappiamo, la natura ci aiuta a combattere l’invasione delle cimici, con dei trucchi molto semplici. E non solo loro, ma anche ragni, scarafaggi, mosche. Ad esempio, mettendo, sul davanzale o sul balcone, piante di basilico, che loro detestano. Stessa cosa avviene anche con l’aglio.

Basterà piantarne, in un vaso, uno spicchio ed il gioco è fatto. Un’altra alternativa è fare un decotto con cipolla e aglio, secondo la ricetta tramandata dalla nonna.

Sono tornate le cimici sul bucato ed ecco come allontanarle quando facciamo il bucato

La cosa, forse, che potrebbe sorprendere alcune persone è che le cimici sono sempre state un problema anche nell’antichità. Al punto che nell’Antica Roma, dove l’igiene pubblica e privata era finalmente curata, rispetto al passato, il problema era grande. Al punto che l’infestazione di questi animali era praticamente la norma, e non solo dove abitavano le persone meno abbienti.

Anche tra i ricchi e i nobili, infatti, era normale vedere la casa piena di cimici. Con quale rimedio, allora, i nostri predecessori combattevano questa spiacevole invasione? Essenzialmente, usando vapori aromatici che potevano metterle in fuga. Ecco, allora, che anche noi potremmo fare alla stessa maniera. Utilizzando il tea tree oil. Dovremmo, infatti, usarlo quando laviamo i panni in lavatrice. Basta aggiungerlo al detersivo per profumare il bucato. Così le cimici, che lo detestano, eviteranno di appoggiarsi sui panni.