Dimostrerai 10 anni in meno con il taglio di capelli più richiesto dalle over 50: copia lo stile di Jane Fonda e Cindy Crawford

Può bastare un semplice taglio di capelli per ringiovanire di colpo? La risposta è sì. Un nuovo hairlook è quello che ci vuole per vedersi in modo diverso. Quando gli anni passano facciamo di tutto per sembrare più giovani. Uno dei segreti è affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia e farsi consigliare il taglio più adatto. Oggi vogliamo prendere spunto da due donne bellissime e molto famose per le quali il tempo sembra non passare mai.

Vip, influencer e le star del grande schermo sono coloro che spesso e volentieri lanciano nuove tendenze e mode tutte da copiare. Cambiare il taglio di capelli può essere un modo per sembrare più giovani e dare una rinfrescata al nostro aspetto.

Con questo articolo ci ispiriamo al look di due star magnifiche che hanno lanciato la nuova tendenza capelli per la primavera 2023. Stiamo parlando di Jane Fonda e Cindy Crawford, che per questa stagione hanno scelto un taglio giovanile, fresco e molto semplice da mantenere. Se vuoi saperne di più, continua a leggere l’articolo!

Dimostrerai 10 anni in meno se al tuo parrucchiere chiederai questo taglio: che cosa aspetti?

Lo shag è un taglio di capelli che non passa mai di moda. Se vuoi sembrare più giovane e rinnovare il tuo look, questo è l’hairstyle che fa per te. Si tratta di un taglio sfilato, da sfoggiare con disinvoltura con qualsiasi colore di capelli. La lunghezza può variare in base alle tue esigenze. Questo taglio dinamico e sbarazzino si adatta bene ad ogni tipologia di viso. Infatti, lo shag è perfetto anche per le donne che hanno superato i 50 anni e che vogliono dimostrare qualche anno in meno.

Per valorizzare al meglio il tuo stile, chiedi al tuo parrucchiere quale lunghezza si adatta meglio a te. A prima vista, può sembrare un taglio ribelle. Lo shag però è molto semplice da portare ed è a bassa manutenzione. Il suo aspetto arruffato e le punte irregolari ti permetteranno di fare la piega in pochissimi minuti e senza per forza usare phon e spazzola. Se hai i capelli fini, gioca con i volumi e porta questo taglio ondulato: restituirà al tuo look uno stile dinamico e mai banale.

Come lo portano le star per apparire più giovani

Dimostrerai 10 anni in meno col nuovo taglio shag di primavera, lanciato da molte donne dello spettacolo. Ad esempio, lo porta con grazia ed eleganza la divina Cindy Crawford, supermodella e attrice statunitense per la quale il tempo sembra non passare mai. Cindy Crawford lo sfoggia scalato, poco sotto le spalle e con una profonda e netta riga laterale. L’attrice ha scelto delle onde leggere che danno dinamicità al look. Questo hairstyle ammorbidisce i lineamenti del viso più marcati.

Meravigliosa anche la talentuosa Jane Fonda che, nonostante i suoi 85 anni, sfoggia un taglio shaggy hair short. Capelli cortissimi e caratterizzati da moltissime ciocche di capelli scalati. Questo taglio audace incornicia il viso e mette in risalto l’incarnato.