La moda autunno-inverno 2021-22 sta riportando alla luce abiti vintage, che rappresentano un grande classico sin dai tempi più lontani. Come non pensare al tradizionale tubino nero, un capo intramontabile, perfetto in ogni occasione e adatto a tutte le forme. Oppure ai cappotti dritti e lisci, magari colorati e non del solito marrone scuro o color cammello.

Per non parlare del grande ritorno, ormai da un paio d’anni, dei pantaloni a vita alta, un must del passato ed anche del presente. Un pezzo da 90 che domina ancora le passerelle della moda autunnale.

Questa volta, però, non vogliamo parlare di tubini, jeans e cappotti, ma di un capo dedicato alle donne di ogni età. Bello e sensuale, in tante attendevano con ansia il suo rientro in scena. Di cosa parliamo? Scopriamolo subito.

È tornato di moda e tutte lo vogliono, questo capo d’abbigliamento audace e femminile

Parliamo della minigonna di pelle, stravagante e appariscente, che sta bene con tutto e dona femminilità.

La più nota è nera, lucida e sopra il ginocchio, da abbinare a dei collant velati e a uno stivaletto con il tacco medio. Liscia, senza applicazioni o strass sparsi, si può abbinare a una maglia chiara e gioielli color argento. Meglio se a vita alta e leggermente morbida sulle gambe, perché troppo aderente potrebbe risultare scomoda e creare l’effetto salsicciotto.

Ne esistono vari modelli oltre al classico nero e rigido, magari leggermente svasato o di un altro colore. Il rosa antico scuro, tendente al marrone, ad esempio, è un ottimo compromesso per chi non vuole indossare il classico total black. In questo caso, vanno bene ugualmente le maglie chiare, ancor meglio se beige.

Attenzione, però, a indossare la minigonna di pelle, perché è importante evitare alcuni errori di stile.

Attenzione a come la si indossa

Abbiamo suggerito di scegliere un modello leggermente morbido e non troppo stretto su fianchi e gambe, per evitare l’effetto schiacciato. Tuttavia, si tratta di un capo particolare che ha bisogno delle giuste attenzioni per indossarlo.

Chi ha delle forme pronunciate, potrebbe optare per un modello più largo e plissettato, così da esaltare il girovita e donare armonia alla figura. Anche chi ha i fianchi stretti può optare per questa tipologia, che renderebbe la figura meno rigida e tutta d’un pezzo. Al contrario, chi ha un corpo abbastanza proporzionato e forme non eccessive, prediligerà la minigonna stretta in vita e sui fianchi.

È tornato di moda e tutte lo vogliono, questo capo d’abbigliamento audace e femminile che sta bene ad ogni donna, magra o formosa che sia.