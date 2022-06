Tra tutti gli insetti e i parassiti che potremmo trovarci in casa, le formiche sono particolarmente testarde. Se abbiamo un’infestazione di formiche in una stanza della casa, spesso queste ritornano anche dopo che pensavamo di averle eliminate. Aspirapolvere, scopa e repellenti spesso non sono efficaci perché qualche ora o giorno dopo le formiche stanno di nuovo zampettando sul nostro pavimento. Ma gli insetticidi sono sconsigliati dentro casa perché potrebbero far male a persone e animali domestici. Ma allora come fare per eliminare le formiche dentro casa? Il primo passo è capire da dove arrivano. Spesso le formiche non entrano da una porta o da una finestra ma da anfratti nascosti che è difficile individuare. Ma in realtà esiste un trucco molto semplice per capire da dove vengono le formiche.

Tendiamogli una trappola con qualche granello di zucchero

Per scoprire da dove vengono le formiche è inutile chinarsi a guardare sotto i mobili alla ricerca di un pertugio. Molto meglio semplificarci il lavoro creando una trappola. Individuiamo il punto della casa con la maggior concentrazione di formiche, che è probabilmente il più vicino al loro formicaio. Poi posizioniamo sul pavimento un piccolo mucchietto di zucchero. Le formiche cominceranno a formare una fila molto fitta lungo il percorso dal loro formicaio al mucchietto di zucchero, e sarà molto facile seguirla. Utilizzando questo piccolo trucco possiamo scoprire nel giro di 15/30 minuti il punto d’origine delle formiche, seguendo il loro percorso che ci condurrà al formicaio. Ma una volta scovato il pertugio da cui entrano in casa, che cosa fare?

Ecco come capire da dove vengono le formiche che troviamo in casa ed eliminarle una volta per tutte

Come rimedio d’emergenza possiamo utilizzare dei repellenti naturali che tutti abbiamo in casa e che le formiche odiano. Spruzziamo del succo di limone appena fuori dall’ingresso del formicaio, che impedirà alle formiche di uscire. Oppure possiamo spruzzare dell’aceto bianco, anch’esso sgradito. Ma questi rimedi durano soltanto poche ore prima che perdano efficacia.

Come eliminare le formiche definitivamente senza insetticidi

Ecco come capire da dove vengono le formiche utilizzando una trappola con lo zucchero. Ma la soluzione definitiva è eliminarle del tutto. Per impedire alle formiche di fare altre scorrerie dentro casa c’è una sola soluzione: tappare l’ingresso del formicaio. Per farlo, dobbiamo usare le maniere forti. La soluzione fai da te migliore è usare del silicone per tappare il buchino da cui entrano in casa. In alternativa possiamo usare dello stucco. Le formiche dovranno rassegnarsi ad andarsene.

