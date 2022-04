La camicia è da sempre sinonimo di stile ed eleganza. Regala classe e raffinatezza immediata anche alla persona meno aggraziata e si adatta bene in qualsiasi contesto.

Possiamo indossarla a un colloquio di lavoro, per essere decorosi ma senza strafare. Andrà bene, però, anche per un aperitivo più informale, magari sdrammatizzata con un jeans.

Durante l’inverno, molte persone decidono di indossarla sotto ai maglioni. Questi ultimi, infatti, sono assolutamente vitali in inverno, perché proteggono dalle temperature fredde del periodo.

A tal proposito ricordiamo che, per avere maglioni di lana sempre morbidissimi, basterà aggiungere al lavaggio solo qualche cucchiaio di questo ammorbidente naturale.

Come valorizzare il proprio fisico con la camicia giusta

Tornando alle camicie, invece, esistono alcune linee guida da seguire.

Molte persone, infatti, scelgono a caso la camicia da indossare sotto al maglione e finiscono per sfigurare. Con la camicia sbagliata, infatti, si rischia di apparire più tozzi e, addirittura, più grassi.

Memorizziamo, quindi, queste 3 regole e facciamo attenzione la prossima volta.

Ecco come scegliere quale camicia indossare sotto ai maglioni seguendo questi 3 importanti criteri di stile

Per prima cosa, per scegliere la camicia giusta bisogna osservare il collo del proprio maglione.

Se si parla di un maglione con collo a V sarà bene scegliere una camicia con colletto alto, che slanci il collo. Evitiamo assolutamente camicie con collo alla coreana.

Attenzione alla scelta del colore

Il secondo criterio da tenere in considerazione è il colore.

In generale, teniamo ben presente che i colori neutri, dal bianco fino al beige, sono quelli con cui si fa sempre centro.

A maglioni con colori accesi si adattano bene camicie chiare e viceversa.

Meglio evitare le camicie nere, che rischierebbero di richiamare combinazioni di colore simili a quelle delle divise calcistiche.

L’ultimo criterio da tenere sempre a mente è quello del tessuto.

Occhio al tessuto della camicia e del maglione

Gli esperti di stile consigliano di valorizzare i maglioni di cashmere con camicie di seta o di tessuti pregiati.

Per i maglioncini in tessuto sintetico, invece, potremo stare sul classico, optando per camicia di cotone.

Ovviamente, la scelta dipenderà molto anche dal tipo di look che si vuole ottenere e dal contesto.

Per una situazione più casual e informale, potremo osare anche un maglione oversize. In questo caso dovremo optare per una camicia aderente, per evidenziare comunque la figura.

Ricordiamo, invece, che per un look elegante e formale, sarà meglio evitare camicie a fantasie a quadretti o righe, ma anche colorate.

Ecco, dunque, come scegliere quale camicia indossare nei diversi contesti e con diversi outfit. Ricordiamoci che la semplicità è sempre sinonimo di eleganza.