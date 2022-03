Sono questi i tanti rimedi naturali per fertilizzare il terreno ed avere delle piante sane e rigogliose

Prima di realizzare un orto, un favoloso giardino, oppure un balcone con bellissime piante da fare invidia a tutti si deve sapere, che le piante hanno bisogno di un terreno ben fertilizzato.

In commercio esistono tanti tipi di concimi chimici che potremmo evitare di utilizzare risparmiando soldi e l’uso di sostanze chimiche.

Infatti, con gli scarti di cucina possiamo riciclare molti alimenti, produrre meno rifiuti ed allo stesso tempo concimare naturalmente il terreno. Sono questi i tanti rimedi naturali per fertilizzare il terreno e qualcuno potrebbe anche sorprendere.

I fondi del caffè

Quanti fondi di caffè gettiamo nella spazzatura?

La bevanda preferita da molti può dare una grossa mano per tenere in salute le piante, facendo attenzione a non eccedere.

Infatti i fondi di caffè contengono calcio, azoto, fosforo, magnesio e potassio, tutte sostanze importanti per la crescita delle piante. Con l’uso dei fondi di caffè, non si deve esagerare altrimenti si rischia di rendere troppo acido il terreno e di rovinare le piante. Per fertilizzare il terreno, spargere i fondi di caffè una volta a settimana.

La cenere del camino o del barbecue

La cenere del camino è un eccellente fertilizzante a costo zero.

Contiene molti elementi tra cui il calcio, il fosforo, il magnesio, il calcio, il rame, lo zinco e il potassio.

La cenere va sparsa sul terreno senza esagerare ed è anche utile ad allontanare le lumache ed i parassiti.

Son questi i tanti rimedi naturali per fertilizzare il terreno ed avere delle piante sane e rigogliose

Acqua di cottura delle verdure

Se abbiamo cotto delle verdure in acqua e senza sale, è un vero peccato buttare l’acqua, perché dopo averla fatta raffreddare, può essere utilizzata per fertilizzare il terreno,

Le verdure, durante l’ebollizione rilasciano nell’acqua sali minerali ed altre sostanze importanti per le piante.

I gusci d’uovo

Se abbiamo deciso di prepararci una bella frittata non gettiamo il guscio dell’uovo, perché è un importante concime per le piante e particolarmente per quelle dell’orto.

Alcune piante e verdure, come i pomodori, necessitano di un grosso apporto di carbonato di calcio contenuto nel guscio dell’uovo.

Per utilizzarlo, l’ideale sarebbe frullare il guscio fino a ridurlo in polvere e mischiarlo con il terreno.

I gusci d’uovo contengono anche manganese, proteine, cromo, molibdeno, ferro, zinco, rame.

Buccia di banana

Da esse è possibile ricavare un ottimo concime per le piante da fiore e da orto. La buccia è utile soprattutto durante il periodo di fioritura e di fruttificazione delle piante, perché contiene una buona quantità di potassio e di altre sostanze nutritive.

Utilizzarle è molto semplice: munirsi di tre o quattro bucce di banana, frullarle e mischiare con il terreno.

Gli scarti del te’

Sono utili per fertilizzare il terreno in qualsiasi occasione. Basta seppellire le bustine, precedentemente utilizzate, “a filo” nel terreno.

Il latte e il vino

Quando le bottiglie del latte o del vino sono terminate riempirle d’acqua e versarle nel terreno. Si potrà godere dei risultati in primavera.

Il lievito di birra

Tanto utilizzato in cucina per la preparazione di pizze e pane, è molto utile per fertilizzare il terreno.

Basta scioglierne tre cucchiai in dieci litri d’acqua e annaffiare.

Lettura consigliata

Come scegliere la giusta orchidea e prendersene facilmente cura per averla sempre bella