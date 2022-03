Con l’arrivo della primavera assistiamo al risveglio della natura. Purtroppo, però, non troveremo solo alberi in fiore e piante colorate e bellissime, ma anche erbacce indesiderate. Queste fanno capolino anche nei luoghi più impensabili. Infatti, possono infestare l’orto e l’erba perfetta del giardino e crescere tra le mattonelle e la ghiaia dei vialetti. Per fortuna, ogni problema ha almeno una soluzione ed anche in questo caso possiamo procedere in diversi modi. Il modo più intuitivo per eliminare le erbe infestanti è senza dubbio rimuoverle manualmente, ma questo ci porterebbe via troppo tempo e fatica. Dopo pochissimo tempo queste tornerebbero a crescere e i nostri sforzi sarebbero del tutto inutili. La seconda soluzione è usare un prodotto che ne rallenti o interrompa la crescita. Se l’idea di diserbanti chimici non ci piace, possiamo ricorrere a rimedi naturali efficaci che non metteranno a rischio la salute di persone e animali.

Come eliminare le erbacce infestanti nella ghiaia, tra le mattonelle, nell’orto e in giardino in modo naturale risparmiando tempo e soldi

Tra le erbacce infestanti più comuni ci sono gramigna, ortica, amaranto, artemisia e tarassaco. Usare un diserbante che contiene solo prodotti naturali permette di risolvere il problema senza mettere in pericolo gli insetti impollinatori. Possiamo usarne diversi, partiamo dal primo. Molti sanno che le uova, ma anche il loro guscio e l’acqua di cottura, possono essere preziose per la cura della casa e della persona. Infatti, quando facciamo bollire un uovo, questo rilascia nell’acqua di cottura vitamine e sali minerali che possono fare bene alle piante. L’acqua di cottura delle uova, però, se usata bollente è un metodo efficace e a costo zero per interrompere la crescita delle infestanti. Pertanto, versiamola sulle erbe che crescono negli orti, giardini e vialetti.

Sale e aceto

Il sale è un prodotto che disidrata le piante. Per ottenere un effetto ancora più efficace, possiamo usarlo unito ad acqua e aceto. In questo modo il sale, essendo solubile, si scioglie e potrà essere più efficace per eliminare le erbacce indesiderate. L’aceto, in quanto ingrediente acido, aiuterà a potenziare l’effetto di questo rimedio. Attenzione però a non utilizzare l’aceto da solo sulle infestanti, perché la sua azione sarebbe efficace soltanto sulle erbacce molto giovani. Inoltre, facciamo attenzione a tenerci lontani dalle nostre piante dell’orto, perché sale e aceto potrebbero impoverirle e farle seccare.

Limone e gin e controllo delle infestanti

Se ci stiamo chiedendo come eliminare le erbacce infestanti, c’è ancora un rimedio naturale che possiamo utilizzare. L’azione combinata del succo di limone e del gin è un potente diserbante alternativo a qualsiasi prodotto chimico. Misceliamo il contenuto di una bottiglia al succo di 2 limoni. Vaporizziamolo sulle infestanti e vedremo che queste non cresceranno più.

Infine, usare della pacciamatura rallenterà la crescita delle infestanti e quindi consigliamo di usarla soprattutto nell’orto, dov’è più difficile usare diserbanti. Uno dei materiali più economici ed efficaci è la paglia, ma possiamo usare anche la fibra di cocco o la corteccia.

