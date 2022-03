Regalare un orchidea è un gesto meraviglioso e, se custodita bene, può durare molto tempo. Fanno parte del genere Orchidales e sono originarie dell’Asia, dell’America centrale e del Sudamerica. Fioriscono nei paesi caldi caratterizzati dall’alta umidità e sono piante perenni. La loro caratteristica è la bellezza e la regalità dei fiori, che si possono trovare di tanti colori e grandezze.

Le orchidee sono tra i fiori più amati, dalla forma elegante che abbelliscono e colorano i nostri giardini e terrazze. Si adattano in molti luoghi, tranne nelle zone ghiacciate o desertiche.

Il significato delle orchidee varia in tutto il Mondo, ma in generale simboleggiano l’amore anche per questo si regalano alla festa della mamma oppure al proprio partner.

Segno di saluto e buon auspicio, le orchidee si donano anche quando si va a trovare qualcuno a casa, per la prima volta.

Per coltivare al meglio questa pianta e farla fiorire bisogna seguire attentamente alcune semplici istruzioni, che illustreremo in quest’articolo.

Ecco come scegliere la giusta orchidea e prendersene facilmente cura per averla sempre bella

Le varietà più facili da coltivare

Tra le tante varietà quella più facile da coltivare è la Phalaenopsis caratterizzata dai lunghi steli pieni di fiori, che durano per diversi mesi se la pianta è esposta in casa nel luogo giusto.

Abbiamo il Dendrobium dai lunghi steli con tanti fiori color lavanda o bianchi, l’Oncidium, la Miltonia, la Cambria.

Come scegliere la giusta orchidea e come coltivarle

Queste specie preferiscono climi caldi e miti e amano la luce purché non diretta e l’umidità. In casa, le orchidee vanno sistemate in prossimità di una finestra e al riparo dai raggi del sole. La tenda basterà per attenuare la luce.

Gradiscono una temperatura non inferiore ai 18° e non superiore ai 28°.

Vanno annaffiate maggiormente in primavera e in estate.

Tra un’annaffiatura e l’altra, occorre aspettare che il terreno asciughi quasi del tutto.

Il metodo migliore per evitare il marciume radicale è quello di immergere la pianta in una bacinella colma d’acqua.

Se l’ambiente di casa è secco, si accendono spesso i termosifoni, oppure è in corso una stagione molto calda, è opportuno nebulizzare di tanto in tanto dell’acqua sulle loro foglie.

Non lasciare mai che ristagni nel sottovaso e, prima di annaffiare l’orchidea, se l’acqua del rubinetto è troppo dura meglio lasciarla prima riposare per una notte. Solo poi la si potrà usare per annaffiare la pianta.

È importante concimare concimarla in primavera ogni 10-15 giorni con un fertilizzante liquido specifico, da diluire nell’acqua.

