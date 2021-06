Ogni volta che dobbiamo fare la spesa, ci auguriamo che costi poco e che duri tanto. Però anche se riusciamo a risparmiare, rimane sempre il problema della durata. Facciamo fatica a resistere un mese o anche di più senza fare la spesa. Ovviamente non contiamo però le piccole cose, come pane, latte e frutta, che possono rimanere acquisti settimanali (due/tre volte a settimana). Stiamo parlando delle spese con la s maiuscola, quelle che ci tengono due o tre ore dentro al supermercato. Quelle che se non riempiamo frigo e dispensa non siamo contenti.

Sicuramente è molto utile scrivere una lista della spesa da seguire comprando solo quello che c’è scritto sulla lista, evitando cose inutili, magari anche costose. Si tratta di tenere conto del risparmio famigliare, una vera e propria arte: bisogna diventare manager della propria casa.

Sono questi i segreti per una spesa che durerà più di un mese

fare di necessità, virtù;

armarsi di forza di volontà.

No, non è uno scherzo, per una spesa che durerà più di un mese sono questi i segreti. Dobbiamo acquistare solo e solamente il necessario. Ma questo non basta. Deve essere un necessario che non si consumi subito. Evitiamo assolutamente cibo in scatola o in busta, non solo per i conservanti, ma anche perché una volta aperto, è già finito. Monoporzioni o cibo di breve durata li dobbiamo lasciare sugli scaffali.

Cosa comprare per riuscire a resistere un mese senza fare la spesa

Se vogliamo comprare i legumi, ad esempio, non compriamoli in scatola. Compriamoli secchi, da mettere in ammollo. Il procedimento sarà più lungo e non immediato, però una volta pronti durano più giorno e si possono anche congelare. Lo stesso discorso vale per i cereali. Se riusciamo, meglio i cereali della pasta, e non solo perché sono più nutrienti. I cereali, quelli crudi, ancora da cucinare, e non quelli già pronti, durano tantissimo.

Anche questi, una volta cotti durano giorni in frigo, oppure si possono congelare. Lo stesso discorso vale per tutto il resto. Sarà sicuramente più lungo preparare il cibo, acquistando prodotti a lunga durata, ma il risparmio è assicurato. E non solo: in questo modo mangiamo sempre e solo cibo fresco, senza conservanti dannosi per la salute. E la verdura? Per la verdura, stessa cosa. La si compra in quantità, la si cucina fresca, la si può utilizzare per qualsiasi piatto, e in caso conservare in congelatore. È possibile risparmiare, basta seguire questi semplici consigli.