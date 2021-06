Molti italiani si sono innamorati nell’arte dell’impasto durante il lockdown. Gli amanti dei dolci si sono cimentati nelle crostate e nei pancake, chi preferisce il salato si è dedicato alle lasagne e alla pasta all’uovo. Ma la vera passione di noi italiani è senza ombra di dubbio l’impasto per la pizza.

Sui social network, sui siti di cucina e nelle riviste specializzate ci vengono forniti dei suggerimenti complessi e laboriosi che non abbiamo voglia di provare: spesso richiedono di sporcare molte stoviglie o acquistare ingredienti molto costosi o addirittura affrontare delle preparazioni molto complicate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se esistesse invece un metodo molto semplice per donare ai nostri prodotti la fragranza tipica di una pizza fumante appena uscita dal forno a legna? Magari un segreto della nonna facile e veloce da applicare. Tutti sappiamo, infatti, che l’impasto per la pizza è composto da pochi e semplici ingredienti: acqua, farina, sale, lievito e olio, in proporzioni variabili a seconda della consistenza di cui vogliamo ottenere l’impasto. Infatti, ecco il semplice trucco per dare ai nostri impasti da pizza una fragranza straordinaria.

Scienza e chimica

Ma qui entrano in gioco la scienza e la chimica che amalgamano gli ingredienti e quasi magicamente li trasformano nel nostro cibo più famoso.

Infatti, se il lievito ha il potere di far crescere e gonfiare l’impasto, il sale rallenta e inibisce il processo della lievitazione. Se non attentamente bilanciati, rischiamo di ottenere un impasto molle o ancora peggio una pizza sottile e secca.

Possiamo quindi avere un metodo per bilanciare perfettamente queste due azioni?

Ecco il semplice trucco per dare ai nostri impasti da pizza una fragranza straordinaria

Il segreto è davvero semplice: dividere la farina e l’acqua in due parti uguali. Da una parte aggiungeremo il sale e dall’altra il lievito. Otterremo due diversi impasti e li andremo ad unire solo alla fine della lavorazione, prima della fase di lievitazione.

Grazie a questo piccolo trucco avremo la certezza scientifica di ottenere un impasto che, una volta infornato, ci permetterà di assaporare una pizza fragrante e sfiziosa come se fossimo seduti al tavolo della nostra pizzeria preferita.