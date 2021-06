Perdere i chili in eccesso e trovare la forma fisica desiderata è un obbiettivo ricercato da moltissime persone. In questo periodo dove l’ansia della prova costume per tanti rappresenta un pensiero fisso, poi, apparire al meglio è un desiderio sempre più comune.

Come sappiamo esistono diverse strategie per dimagrire. Le più importanti si basano sull’alimentazione ovviamente, ma anche sull’esercizio fisico e sulla forza di volontà.

Caratteristiche importanti

Le prime cose da fare per perdere peso, dunque, sono seguire una dieta ipocalorica e fare un’attività fisica costante. Oltre a ciò, però, è altrettanto utile conoscere alcuni trucchi che possano aiutarci nel processo di dimagrimento.

Non tutti infatti lo sanno, ma ci sono alcuni alimenti che, grazie a delle particolari caratteristiche e a degli specifici composti che presentano, potrebbero rivelarsi un grande aiuto in questo senso. Oggi ci concentreremo proprio su uno di questi cibi.

Sembra impossibile ma questo mollusco stimola il metabolismo lento e aiuta a dimagrire

Anche se non siamo esperti di medicina nutrizionale e dei processi che interessano l’apparato digerente, sicuramente avremo sentito dire di quanto sia importante il metabolismo. Di come averlo veloce sia utile e vada a nostro favore in caso stessimo cercando di dimagrire. A tal proposito, oggi scopriamo l’affascinante talento di un alimento molto comune, e spesso sottovalutato.

Sembra infatti impossibile, ma questo mollusco stimola il metabolismo lento e aiuta a dimagrire. Stiamo parlando delle seppie. Per molti sarà una sorpresa scoprirlo, ma le seppie si rivelano un ottimo ingrediente da inserire nella propria dieta dimagrante. Il motivo è semplice ed ha a che fare con lo iodio.

Le seppie contengono, rispetto a molti altri alimenti, una maggiore quantità di iodio. Non tutti lo sanno, ma questo elemento ha un ruolo importante nella sintesi degli ormoni tiroidei e di conseguenza agisce anche positivamente sul nostro metabolismo. Ne regola infatti i flussi e, in caso di lentezza, lo aiuta ad accelerare il lavoro.

Come avevamo visto anche in questo articolo parlando del sale iodato infatti, gli alimenti ricchi di iodio presentano moltissimi benefici. Tra questi, appunto, vi è anche la possibilità di stimolare il metabolismo, con conseguenze importanti e che incidono positivamente sul nostro obbiettivo di perdere peso.

Il consiglio dunque è quello di aggiungere alla propria dieta le seppie, e i risultati non si faranno attendere.