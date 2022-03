Con l’arrivo della primavera finalmente i nostri piedi si liberano dalle calzature invernali, per indossare sandali alla moda.

Chi di noi non ha già indossato i modelli Birkenstock? Per chi non lo sapesse, sono sandali tedeschi che hanno fatto la storia, perché sono presenti sul mercato da anni. Sono comodi, confortevoli e si adattano facilmente alla forma del piede.

Hanno uno stile inconfondibile, adatto sia alla città che in vacanza.

I modelli presentati anche in passato hanno riscontrato un enorme successo, non solo per la praticità e la comodità ma anche per il loro particolare stile e per la varietà dei modelli come gli infradito, le pianelle, i sabot e le ciabatte.

Anche questa stagione Birkenstock lancerà una prima collection a partire dal 24 marzo. Per la seconda dovremo aspettare a fine giugno, ma su questi modelli si sa ben poco.

Sono questi i sandali che vedremo nella primavera estate 2022 indossati da modelle attrici e influencer internazionali da avere assolutamente

Il paio di sandali di questa primavera 2022 è firmato dalla collaborazione del creativo designer Manolo Blahnik per Birkenstock. È stata una collaborazione insolita e inaspettata, ma che ha dato vita a dei sandali davvero particolari, che uniscono la creatività del designer all’artigianalità di questo storico brand tedesco.

Ai modelli storici Birkenstock il designer ha decorato, arricchito e impreziosito a modo suo, trasformandoli da semplici scarpe a sandali di lusso pieni di brillanti e ricoperti di velluto.

I sandali in questione sono le Arizona a doppia fascia e il sabot Boston e saranno disponibili in tre colori: royal blu, fucsia e nero.

Non passerà inosservata l’esclusività delle scatole da scarpe e porta scarpe in tela a pois, che rispecchiano la firma tradizionale di Manolo Blahnik.

Allora non ci resta che attendere la fatidica data ma sono questi i sandali che vedremo nella primavera estate 2022 ai piedi di coloro che faranno come al solito trend!

Queste scarpe saranno disponibili in tutte le boutique Manolo Blahnik e in alcuni negozi selezionati oppure online.