La personalizzazione è la parola chiave del 2022. Ogni cosa che realizziamo e che cerchiamo di avere ha un pizzico di personalità fuori dal comune. Un po’ tutti hanno visto il successo del bracciale personalizzato con il nome che è uno dei best seller di tutte le gioiellerie negli ultimi tempi.

Così non solo per la gioielleria ma anche per tutto il resto, si cerca in tutti i modi di personalizzare ogni cosa per renderla unica e anche apprezzata. Anche in cucina si cerca continuamente di personalizzare le pietanze. Da non dimenticare ad esempio come una semplice parmigiana di melanzane,ad esempio, viene interpretata in modo diverso da ogni chef.

Così anche in occasione della Pasqua, invece di acquistare delle comuni uova, perché non realizzarle con le proprie mani sorprendendo tutti e cercando di risparmiare anche qualche euro?

In soli pochi minuti si potrà realizzare un’opera d’arte

Mancano pochi giorni all’arrivo della Pasqua che già si intravedono nelle vetrine e sugli scaffali di ogni supermercato e cioccolateria uova di tutti i tipi. Bellissime, decorate a mano con tantissimi tipi di cioccolato e versioni, con cerali o frutta secca, per tutti i gusti.

Anche se sembrerà un’impresa davvero poco allettante, quella di realizzare questo particolare dolce a casa con le proprie mani, non bisogna scoraggiarsi, perché non è per niente difficile.

Inoltre si potrà realizzare un uovo con la cioccolata preferita. Come ad esempio al latte con il riso soffiato, tutto ricoperto di fogli d’oro alimentare per impreziosire. Oppure un classico fondente con le nocciole ricoperto da cioccolato bianco, o ancora cioccolato bianco con mandorle e cubetti di frutta candita. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma il risultato è davvero straordinario.

Ingredienti

500 gr di cioccolato;

120 gr di nocciole tostate.

Ecco come risparmiare sorprendendo tutti realizzando uno spettacolare uovo al cioccolato decorato con i segreti della pasticceria moderna

Procedimento

Questo tipo di preparazione tipo, potrà essere realizzata anche con altra frutta secca come mandorle, pistacchi o altro come qualsiasi cerale o frutta candita o altro ancora. Si può anche realizzare 2 involucri da soprapporre con un ripieno di cioccolata morbida, anche se un po’ più difficile da realizzare.

Per realizzare un uovo al cioccolato senza troppi intoppi, occorrerà un termometro e un recipiente per sciogliere il cioccolato a bagnomaria.

Quindi iniziare col prendere il cioccolato, tagliarlo a pezzetti e scioglierlo arrivando ad una temperatura di circa 50°C. Poi togliere dal fuoco e versarlo in un recipiente di vetro per abbattere la temperatura. Arrivando a circa 25 o 30°C., girando il composto cercando di lavorarlo il più possibile. Fare attenzione a non scendere sotto la temperatura, nel caso, rimettere la cioccolato a bagnomaria.

Nel frattempo, prendere le nocciole tostate e tritarle con l’aiuto di un frullatore per ottenere una granella irregolare. Adesso, prendere lo stampo e versare solo una parte del cioccolato roteando lo stampo per farlo aderire perfettamente su tutta la forma. Poi rovesciarlo al contrario per eliminare tutto il cioccolato in eccesso.

Dopo qualche minuto, il cioccolato si sarà indurito e si potrà eliminare tutto quello in eccesso dai bordi dello stampo. Successivamente, prendere le nocciole e versare nella maggior parte del cioccolato rimasto. E fare lo stesso identico passaggio precedente per ottenere un secondo strato interno dell’uovo.

Se il cioccolato non riesce a solidificare, passare lo stampo in frigorifero per accelerare i tempi. Adesso che l’uovo è pronto, staccarlo dallo stampo. Scaldare il bordo di un lato sul fondo di una padella e attaccare l’altra parte facendo pressione per qualche secondo.

Come decorare

Con il cioccolato rimasto, portare a temperatura e creare un altro strato superficiale di copertura che fungerà da incollate per altre nocciole tritare esternamente. Oppure creare dei cioccolati nudi.

Se invece si vuol decorare l’uovo, ecco come risparmiare sorprendendo tutti con del cioccolato bianco e una sac à poche. Si potrà scrivere, disegnare e con un po’ di colorante alimentare, anche colorare per un effetto ancora più particolare.

