Le persone viaggiano per motivi diversi, ma a tutti fa piacere una coccola in più fatta di lenzuola di seta e colazione in camera. Ecco perché i viaggi di lusso hanno sempre la loro attrattiva. Il problema, ovviamente, è il prezzo. Infatti, non tutte le tasche possono permettersi voli in prima classe, grandi alberghi e cene in ristoranti stellati. Ciò non vuol dire però che dobbiamo rinunciare in partenza a una vacanza in cui trattarci bene. Scegliendo con cura la destinazione di viaggio, infatti, possiamo comunque concederci certi lussi a prezzi più che contenuti.

4 destinazioni in cui fare un viaggio di lusso tra hotel e ristoranti anche spendendo poco

Cominciamo da una città che forse non sarebbe la prima a venirci in mente per il suo lusso. Si tratta di Edimburgo, città Capitale della Scozia. Le sue strade e i suoi palazzi in pietra le danno un aspetto per alcuni un po’ lugubre per altri invece romantico, e così riesce sempre a stupire ogni visitatore con il suo misterioso fascino. Nonostante il suo aspetto un po’ retrò, però, la città è in continuo fermento e produce costantemente novità culturali e culinarie. Purtroppo, però, se c’è un servizio poco economico nel Regno Unito è proprio quello dei ristoranti. Qui tuttavia possiamo trovare delle alternative interessanti e abbondanti a prezzi molto contenuti. Poi, per quanto riguarda l’alloggio, nel centro storico ci sono hotel dal servizio impeccabile e dal prezzo ragionevole.

I vantaggi dell’Europa dell’est

Andando più sul tradizionale, nell’est Europa troviamo diverse città che possono offrirci grandi lussi a prezzi incredibilmente bassi. A cominciare da Praga, meta romantica e divertente per via dei tanti servizi dedicati ai turisti e del fascino del suo centro storico. Qui potremmo mangiare benissimo spendendo meno che in Italia. Anche gli alloggi offrono grande varietà e convenienza.

Nella lista non si può non includere Bucarest, nella vicina Romania e Budapest in Ungheria. La prima è ancora molto sottovalutata come meta turistica, nonostante offra tanti servizi. In generale poi i prezzi sono molto più bassi rispetto al nostro Paese. Quindi, c’è sicuramente il tanto per approfittare di una vacanza di lusso low cost. Nei ristoranti troveremo sempre piatti abbondanti a prezzi davvero irrisori. Poi, alcuni hotel anche a 5 stelle offrono delle camere a dei prezzi che in Italia possiamo trovare spesso per gli ostelli.

Tutto ciò vale anche per Budapest, in cui però non possiamo non includere una visita alle Terme. Nonostante ci siano tante strutture con sezioni anche lussuose, i prezzi d’ingresso rimangono comunque più che abbordabili.

Sono quindi queste le 4 destinazioni in cui fare un viaggio anche di lusso ma senza spendere un patrimonio.

