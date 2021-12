Durante le feste i momenti di condivisione ed allegria attorno ad una tavola imbandita con famiglia ed amici sono d’obbligo. Le probabilità che però i tovaglioli e la tovaglia più bella si macchino sono molto alte e riuscire a smacchiarli può rivelarsi davvero complicato. Le macchie non sono tutte uguali e non possono essere trattate tutte allo stesso modo. Sono questi, ad esempio, i rimedi naturali più efficaci ed economici per smacchiare le tovaglie e i tovaglioli delle feste. Infatti per ogni macchia è necessario un trattamento specifico.

Il tempismo prima di tutto

Che si tratti di macchie di sugo, vino rosso, caffè, cioccolato oppure olio, la prima cosa da fare è agire con rapidità, evitando così che la macchia si secchi e si incrosti nei tessuti. Se ce ne accorgiamo all’istante, bisogna mettere sulla macchia un foglio di carta assorbente e non strofinarla mai, per non far penetrare ancor di più lo sporco nel tessuto.

Sono questi i rimedi naturali più efficaci ed economici per smacchiare le tovaglie e i tovaglioli delle feste

Per le macchie di vino rosso vale la regola vino su vino. Bisogna versare del vino bianco su quello rosso e strofinarlo delicatamente con un panno morbido. Un altro trucco altrettanto efficace è quello di cospargere la macchia di sale fino, lasciarlo agire per qualche minuto e poi rimuoverlo con un panno intriso di acqua calda. L’ultimo rimedio è quello di trattare la macchia con del succo di limone e poi procedere al lavaggio a mano con acqua e sapone di Marsiglia.

Per le macchie di unto si può usare l’aceto di vino bianco o l’alcol etilico. Si lascia agire per non più di 10 minuti e poi si strofina la macchia per bene. Si procede, infine, con il lavaggio in lavatrice.

Per le macchie di frutta e verdura bisogna prima strofinare mezza patata, poi lasciare in ammollo per un’ora il tessuto con del bicarbonato di sodio ed infine lavarlo come al solito.

Per le macchie di cioccolato bisogna preparare una miscela di acqua calda e perborato, e mettere in ammollo la tovaglia anche per mezza giornata. In questo modo il cioccolato scomparirà.

Le macchie di sugo, prima del lavaggio, vanno necessariamente pretrattate con un miscuglio cremoso di bicarbonato e sale fino.

Quelle di caffè si eliminano solo con sapone di Marsiglia e olio di gomito.

I residui di cera

Per eliminare, infine, i residui di cera colati sulla tovaglia, bisogna procurarsi della carta, come quella del sacchetto del pane, e metterla sulla parte della tovaglia macchiata. Far scaldare il ferro da stiro e passarlo sulla carta, ripetendo l’operazione per cinque o sei volte. Una volta staccata la cera, pretrattare con uno smacchiante, strofinare la macchia con un’apposita spugnetta per tessuti e procedere al lavaggio in lavatrice.

Grazie a questi rimedi infallibili le macchie non saranno più un problema.

