Non solo detergenti viso oleosi o schiumogeni, sono questi i più delicati

Oltre ai soliti detergenti per il viso, da quelli schiumogeni, a quelli in gel, fino ad arrivare a quelli puramente oleosi, ne esistono altri ancora poco conosciuti. Ogni tipologia è studiata per un determinato tipo di cute. Esistono, però, dei detergenti viso che molti ancora non conoscono, ma che sono molto delicati e adatti a tutti i tipi di pelle.

Le differenze tra schiuma e olio

La differenza principale tra i detergenti viso oleosi e schiumogeni sta nell’azione che svolgono sulla pelle. I primi sono più indicati per chi ha la pelle secca e sono ottimi per sciogliere i componenti grassi del make-up. I secondi contengono delle sostanze composte da elementi opposti a quelli presenti sulla pelle e sono molto utili per rimuovere il sebo in eccesso, ma sono sconsigliati per coloro che hanno una pelle tendenzialmente secca o sensibile. Vediamo adesso nel dettaglio una terza categoria di detergenti viso, che molti non conoscono.

Non solo detergenti viso oleosi o schiumogeni, perché sono questi i più delicati

I detergenti viso che andremo a vedere sono davvero ideali per i viaggi in aereo. Sappiamo bene che in aereo non è consentito trasportare liquidi, a meno che non si sigillino in bustine e flaconi da massimo 100 ml. Senza contare, che anche chi li mette nel bagaglio in stiva, ha sempre la paura che il liquido si disperda in valigia. Potremo dimenticarci tutti questi disagi, grazie ai detergenti viso in polvere. A contatto con l’acqua, questi detergenti si trasformano in spumose mousse, che idratano la pelle in profondità. Come scegliere i migliori?

Le varie tipologie di detergenti viso in polvere

Esistono non solo semplici detergenti viso in polvere, ma anche detergenti con azione struccante come la polvere dell’Erbolario, con vitamina C e particelle d’oro, che garantisce alla pelle un aspetto luminoso e levigato, grazie agli estratti di limone contenuti al suo interno.

Ottima anche la polvere detergente di Clinique, con argilla di porcellana e acido salicilico, che agisce come leggero esfoliante sulla pelle per rimuovere le cellule morte. Per le pelli più delicate è ottimo invece il detergente in polvere di Wishtrend, a base di tè verde. Questo detergente è ottimo per la pelle sensibile, perché non la irrita e non la secca, grazie al suo ph basso.

Le pelli più delicate, però, non devono rinunciare all’esfoliazione e possono optare per il detergente viso esfoliante di Sand & Sky. Questa polvere combina la sua azione esfoliante ad un potere nutriente e anti-age, grazie all’olio di macadamia e l’aloe vera contenuti al suo interno. Non solo detergenti viso oleosi o schiumogeni, ma sono in polvere quelli adatti a tutti i tipi di pelle, senza dover ricorrere a rimedi naturali per una pelle perfetta, e ottimi da portare con sé ovunque, senza pensieri!

Lettura consigliata

Come usare e lavare i dischetti struccanti lavabili e un’idea per farli a casa