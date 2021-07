Passati i 40 anni dobbiamo fare più attenzione ai segnali che il nostro corpo ci invia. Infatti, e da quel momento in poi che possono comparire diverse malattie degenerative. Per questo, identificarle il prima possibile può fare la differenza tra una rapida guarigione e complicazioni sempre più serie. Tenendo a mente questo fatto, oggi parleremo di una malattia ben specifica, l’artrite reumatoide. Quindi prepariamoci, sono questi i primi sintomi di artrite che colpiscono le donne dopo i 40.

Che cos’è l’artrite reumatoide

L’artrite reumatoide è una malattia cronica autoimmune. Ciò vuol dire che può utilizzare il nostro sistema immunitario contro di noi. Infatti, questa malattia lo sfrutta per danneggiare la membrana sinoviale, cioè il rivestimento interno della cartilagine. La cartilagine funge da cuscinetto fra le ossa nelle nostre articolazioni. Quindi, l’artrite reumatoide danneggia le articolazioni e, se non interveniamo tempestivamente, può arrivare a danneggiare anche ossa, tendini e legamenti. I ricercatori hanno individuato una finestra di opportunità molto breve. Cioè, abbiamo tre mesi di tempo dalla comparsa dei primi sintomi per far entrare la malattia in fase remissiva. Quindi, è particolarmente importante conoscere quali sono effettivamente i sintomi dell’artrite reumatoide e come agire di conseguenza.

Sono questi i primi sintomi di artrite che colpiscono le donne dopo i 40

Dopo quanto spiegato sopra, non sarà una sorpresa sapere quali sono le zone del corpo dove avvertiremo i primi sintomi. Si tratta infatti delle articolazioni. Queste possono provocare dolore o fastidio, gonfiarsi e diventare calde e arrossate. Generalmente le articolazioni interessate sono quelle più piccole, cioè quelle di mani e piedi. L’artrite poi è una malattia simmetrica, ciò vuol dire che i dolori si presentano contemporaneamente nelle stesse articolazioni di entrambi i lati del corpo. A volte questi sintomi possono essere accompagnati da altri più generici. Ad esempio, potremmo avere la febbre, sentirci stanchi, avere dolori muscolari o addirittura perdere peso. Se questi dolori si presentano in più articolazioni per diverse settimane è molto probabile che si tratti di artrite reumatoide.

Cosa fare se sospettiamo di avere l’artrite

La prima cosa da fare è certamente rivolgersi al nostro medico curante. Sarà lui a prescriverci gli esami necessari. Generalmente, dovremmo prima fare degli esami del sangue e poi forse degli esami radiologici. Il medico saprà anche prescriverci i giusti farmaci per trattare i sintomi.

