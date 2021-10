Le questioni qui sono due: da una parte i figli e le spine, e dall’altra i genitori, che tornando a casa dal lavoro devono togliere le spine dal pesce per i figli. Come risolviamo le questioni? Con dei pesci senza spine e sono questi i pesci più buoni con poche spine da cucinare senza problemi e che fanno bene.

La prima cosa che conviene fare è acquistare il pesce fresco, questo sarà sicuramente più buono rispetto a quello surgelato. Chi non mangia pesce, dovrebbe introdurlo nella dieta perché fa molto bene ed è importante consumarlo. Quindi non sottovalutiamo assolutamente il pesce, che possiamo sostituire alcune volte alla carne, altre volte alle proteine vegetali.

La pulizia è una noia

Pulire il pesce è una vera noia e potrebbe anche fare un po’ senso ad alcune persone. Per non parlare poi dell’odore che rimane in casa e sulle mani. Per rimuovere la puzza di pesce dalle mani possiamo lavarle, sfregandole bene tra loro, con il sapone per i piatti. Ovviamente dobbiamo farlo subito, non aspettiamo troppo tempo, sennò la nostra pelle avrà assorbito l’odore. Per pulire il pesce dalla spine ci sono moltissime tecniche, alcune che permettono la pulizia anche in modo abbastanza rapido. Certo, nulla a che fare con un pesce senza spine. Ma quali sono?

Sono questi i pesci più buoni con poche spine da cucinare senza problemi e che fanno bene

I pesci senza spine vengono chiamati pesci piatti. Questo nome ovviamente viene dalla loro forma. E partiamo, allora, da forse uno dei pesci più famosi: la platessa. Questo pesce, che si può acquistare sia fresco sia surgelato, è uno dei pesci più consumati. Come pesce è molto simile alla sogliola, però costa meno. La platessa possiamo cucinarla in tantissimi modi: al forno oppure al vapore con un po’ di limone.

Poi arriva la sogliola che costa un po’ di più, ma è il pesce che molti medici consigliano per i bambini piccoli, perché il suo sapore è piuttosto lontano dal quello del pesce.

Altro pesce molto buono è la limanda. Questo pesce assomiglia alla sogliola, ma costa meno. E possiamo cucinarlo infarinandolo e poi cuocendolo nel burro. Oppure possiamo farlo al cartoccio.

Altro pesce veramente buono, però un po’ costoso, è il rombo. È davvero eccezionale quando viene cotto al forno con un filo di olio e le patate come contorno. Infine abbiamo la rana pescatrice, che presenta solo la spina dorsale, ma che si toglie molto facilmente.

