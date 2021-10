Proprio nella giornata di ieri, abbiamo scritto che la Borsa americana è pronta a ripartire ed ecco 3 titoli sui quali puntare ora mentre oggi, dopo averli raccomandati più volte negli ultimi mesi, vogliamo analizzare la struttura grafica attuale di 3 titoli a Wall Street da mantenere almeno fino a Natale.

Facciamo prima una premessa di carattere generale.

Le chiusure di contrattazione di ieri sembrano aver confermato che i listini americani dopo questo aggiustamento tecnico, possono riprendere da subito la strada del rialzo.

Come monitorare il polso dei listini americani in ottica mensile?

Dow Jones

Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 35.490.

Nasdaq C.

Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 14.833.

S&P 500

Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 4.537.

Torniamo al nostro argomento principale.

3 titoli a Wall Street da mantenere almeno fino a Natale

Le stime del fair value sono state proiettate dal nostro Ufficio Studi tenendo conto delle raccomandazioni degli altri analisti insieme allo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni.

JPMorgan (NYSE:JPM), ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 ottobre al prezzo di 169,85.

Fair value a 210 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 165,91, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 200. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 167,34. Mantenere le posizioni rialziste.

Netflix, ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 ottobre al prezzo di 161,75.

Fair value a 780 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 657,07, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 720/765. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 671,24. Mantenere le posizioni rialziste.

Microsoft, ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 ottobre al prezzo di 331,62.

Fair value a 420 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 306,46, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 365/400. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 323,90. Mantenere le posizioni rialziste.