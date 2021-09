Settembre è anche il periodo per dare una svolta e porsi nuovi obiettivi. Cambiare o cercare attivamente lavoro vagliando al meglio tutte le opportunità in corso a livello nazionale. Oltre ai diversi concorsi in uscita e in scadenza, sono diverse le grandi realtà aziendali che stanno ampliando il loro organico e sono alla ricerca di nuove persone da assumere. I profili spaziano da posizioni più pratiche a ruoli che richiedono particolari competenze di tipo tecnico-scientifico sia per laureati e laureandi che per diplomati. Scegliamo tre grandi realtà che dai primissimi giorni di settembre sono attive con il canale recruiting (selezione del personale). Parliamo di Lidl, Gruppo Sesa e Mitd (Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale). Tutti e tre all’interno del loro sito dispongono della sezione specifica con le posizioni di lavoro aperte.

Lidl

Per il nuovo centro logistico di Carmagnola in provincia di Torino, il gruppo Lidl assume operatori con vari profili da inerire presso il nuovo sito. Si tratta dell’undicesimo impianto della nota catena della Grande distribuzione. La ricerca di personale è rinvenibile dal sito aziendale e nota anche tramite prestigiosa agenzia interinale italiana. Le assunzioni riguardano in particolare le figure di mulettista e conteggiatore merce, preparatore di merce e operatore di magazzino. Ad ogni modo conviene sviscerare bene il sito ufficiale per conoscere altre ed eventuali posizioni nel resto d’Italia.

Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)

Nuove opportunità di lavoro anche nel Mitd per laureati nelle discipline giuridiche, di ingegneria, informatica ed economia in particolare. Tutte le posizioni sono riportate sul sito ufficiale. Tra le altre ci sono quella di Data scientist, product owner, esperto di smart mobility e privacy specialist. Di tutto rispetto le retribuzioni.

Imperdibili le opportunità di lavoro senza concorso per diplomati e laureati di queste grandi aziende

Veniamo al Gruppo Sesa S.P.A che è operatore di riferimento in Italia nell’innovazione tecnologica e digitale a sostegno di imprese e clienti. Il gruppo è in cerca di nuove assunzioni per circa 500 unità da ingaggiare entro il 2022. I posti di lavoro saranno sia nella sede centrale in Toscana, ad Empoli, che in altre sedi aziendali presenti sul territorio nazionale e all’estero. In generale l’azienda cerca giovani laureandi, laureati e diplomati in materie tecnico-scientifiche. I dettagli sempre sul sito ufficiale.

Per i tre casi considerati si tratta di assunzioni in realtà solide e in continua crescita. I candidati dovranno compilare nei siti ufficiali gli appositi form (finestre dedicate dal sistema) con dati anagrafici, titolo di studio ed eventuale esperienza pregressa. Infatti, sono imperdibili le opportunità di lavoro senza concorso per diplomati e laureati di queste grandi aziende dove i candidati con profilo adeguato dovranno superare delle selezioni. Senza dover affrontare l’iter spesso lungo e faticoso dei concorsi.