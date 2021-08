Rientrare al lavoro per tutti è uno shock, riprendere le attività invernali, al ritorno dalle vacanze, può infatti non essere facile. Bisogna rimettersi in forma, dopo tutti gli aperitivi e le serate estive e riorganizzare il tempo. Dobbiamo anche rispolverare tutto il guardaroba utile per l’autunno, conservare gli abiti più leggeri e le scarpe aperte.

Bisogna anche capire quali saranno le mode a partire da settembre per non rimanere indietro ed avere il look giusto. Per andare in ufficio ed uscire con gli amici, bisognerà trovare i giusti abbinamenti. Per avere un outfit perfetto, mai sottovalutare l’importanza delle scarpe, che rispecchiano spesso la personalità di chi le indossa e donano stile e carattere ad ogni vestito e completo.

Ma non possiamo sempre scegliere tacchi alti, abbiamo necessità di avere nella scarpiera modelli confortevoli per tutti i giorni. Le tendenze autunnali di quest’anno mirano infatti a scarpe comode, senza rinunciare al carattere ed all’originalità.

Sono questi i modelli di scarpe comode e senza tacchi da indossare in autunno

Non mancano nel nostro guardaroba gli amati mocassini. Sia nella versione più classica “maschile”, realizzati con diversi materiali, sia quelli più elaborati. Utilizzati già a partire dagli anni ’50, troviamo modelli in pelle o similpelle nera, scamosciati, con frange, nappine, borchie, cinghie metalliche. Per chi vuole osare un po’ di più, può acquistare mocassini colorati eccentrici o bicolore, sempre con una suola importante o una zeppa non troppo alta.

Esistono anche nella versione aperta dietro, da indossare con un calzino alto o un collant. Si possono indossare con pantaloni, gonne, abiti più o meno eleganti, insomma un vero jolly nell’ambito delle calzature.

Nelle ultime giornate di sole, inoltre, non potremo fare a meno degli stivali che si ispirano al mondo dell’equitazione. Già da qualche anno diversi stilisti avevano proposto questa moda di grande eleganza e fascino, ma adesso diventa un must.

Senza tacchi, avvolgenti, sofisticati, di colore nero ma anche marrone, in pelle o altro tessuto, arricchiti con qualche dettaglio di metallo o con dei cinturini. Adattabili alle diverse occasioni, ma anche semplicemente per andare a fare la spesa. Saranno di tendenza anche stivali tipo western o quelli morbidi con la suola molto spessa, realizzata con materiali particolari.

Flatform

Con questo termine si indicano scarpe con suola piatta e rialzata, spesso in maniera vertiginosa. Quindi rientrano in questa categoria anche sneakers, ciabatte, stivaletti. Insomma, tutti quei modelli che hanno questa determinata caratteristica. Indossarle è sinonimo di carattere, inoltre si possono abbinare con dei semplici jeans, gonne corte o lunghe, adattandosi a quasi tutti gli stili.

Sono questi i modelli di scarpe comode e senza tacchi da indossare in autunno, che esaltano il carattere personale con originalità.