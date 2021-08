L’autunno rappresenta spesso un momento malinconico, concluse le vacanze, bisogna mettere da parte costumi e parei. Con l’arrivo imminente di settembre rimane qualche possibilità, soprattutto per chi vive nelle zone più calde, di mettere in mostra ancora qualche abito estivo. Non esiste momento migliore per acquistare gli ultimi capi in saldo e fare dei grandi affari, risparmiando. Per altri 2 mesi almeno, potremo sfruttare outfit non proprio invernali, che si adattano a temperature frizzanti ma non gelide. Se utilizziamo vestiti o camice a mezza manica, potremo portare una giacca o un cappottino per proteggerci la sera dal fresco. Tra poche settimane, quando l’afa e il caldo scompariranno, non conserviamo immediatamente i capi acquistati in questo periodo, ma sfruttiamoli al massimo, per essere alla moda.

Svelate le tendenze e il look da non perdere assolutamente a partire da settembre

Non mettiamo da parte gli “slip dress”, sia oversize che aderenti, asimmetrici o regolari, si possono indossare la sera per qualche cena particolare, ma anche per occasioni meno formali. Semplice e comodo, colorato, a stampe floreali o a tinta unita, si adatta a diverse occasioni. Indossato con i tacchi alti per essere eleganti, stivaletto o sneakers per un effetto sportivo e sbarazzino. Abbinato con una giacca lunga di ecopelle o un trench a ¾, per ripararsi in caso di freddo.

Outfit strategici

Ritorna il classico gilet, un capo prettamente maschile, anche nel taglio, elegante e tradizionale, non può mancare negli armadi del gentil sesso. Il contrasto dona molta sensualità e raffinatezza, soprattutto se accoppiato ad un pantalone largo, a palazzo. Se d’estate si può indossare con disinvoltura con un top sotto, in autunno possiamo inserire una camicia o un dolcevita semplice, per coprirci. Ma non conserviamo neanche tutti i capi bianchi, perché il total white è intramontabile, giocando sulla differenza di tessuti, saremo sicuramente alla moda con stile. Camice larghe floreali, a pois, con stampe o tinta unita come quella rosa dello stilista Valentino, insieme a pantaloni larghi a vita alta, rimangono un must.

Gonna o bermuda?

Strategica la gonna plissé, corta, lunga o maxi, in alcuni casi riesce a nascondere alcuni difetti evidenti. Tinta unita, con varie sfumature, a scacchi, a stampe scozzesi classiche, riscuoterà grande successo. Da accostare il giorno a magliette più o meno aderenti, a camice o a felpe e maglie più pesanti, quando cala la sera. Per chi non ama le gonne, in alternativa potrà scegliere larghi bermuda, meglio se non troppo corti, di tessuto jeans o di maglia. Chi soffre particolarmente il freddo, potrà mettere degli stivali alti e una giacca più o meno sagomata, scamosciata o in velluto.

Ecco svelate le tendenze e il look da non perdere assolutamente a partire da settembre, sfruttando al massimo i capi estivi.