Per molti italiani le ferie estive stanno per finire. Il rientro non è mai bello ed è facile che sopraggiunga stress e ansia. Rivedere le foto al mare o in montagna può provocare sconforto, e pensare di ritornare alle abitudini quotidiane e a lavoro infonde un po’ di malessere. Anche se poco stimolati, dovremo trovare la forza di riprendere la nostra routine.

Il segreto per non sentirsi troppo angosciati è riprendere gradualmente tutte le attività senza riempire al massimo la giornata. Corpo e mente devono riabituarsi piano piano ai ritmi lavorativi e agli impegni giornalieri.

Può essere d’aiuto fare movimento per stimolare la produzione dell’ormone del buonumore, la serotonina. Inoltre, svolgere qualche attività fisica, insieme a una sana alimentazione, sarà fondamentale per ritrovare il nostro peso-forma. All’inizio sembrerà impossibile e complicato ricominciare, ma passo dopo passo, apparirà sempre più facile.

Ecco quali esercizi fisici semplici fare al ritorno dalle vacanze per rimettersi in forma

Prima di tutto dobbiamo combattere la pigrizia e superare quel calo di energie tipico al rientro dalle vacanze estive. Può essere utile seguire lo sport che più amiamo e cominciando lentamente senza affaticare troppo il fisico e i muscoli. Ad esempio, 15 minuti di corsa, camminata veloce, bicicletta, tennis, piscina, senza esagerare evitando di fare attività fisica ogni giorno.

Contemporaneamente è importante fare il pieno di nutrimenti, come vitamine e minerali, che supporteranno i nostri sforzi. Alla fine di ogni attività non dimentichiamoci di fare stretching, per allungare i muscoli e scongiurare infortuni.

Sarebbe ideale 3 volte alla settimana dedicarsi al risveglio e al potenziamento muscolare, da svolgere anche tra le mura domestiche, con un semplice tappetino.

Comunque sia, prima di iniziare qualsiasi attività facciamo un controllo generico dal medico, per capire quali tipi di attività dobbiamo fare e con quale frequenza possiamo praticarli.

Addominali

Per rinforzare i muscoli e sciogliere un po’ di grasso addominale, sdraiarsi supini a terra, sul tappetino da palestra, con le ginocchia piegate e le braccia dietro la testa. Sollevare il busto, contraendo gli addominali e guardando avanti, così da tenere il mento sempre alla stessa distanza dal petto. Fare attenzione alla respirazione: espirare quando solleviamo il busto, inspirare mentre scendiamo. Ripetere 10 volte l’esercizio, poi fare una pausa di un minuto. Fare in totale 3 serie.

Glutei e gambe

Per rassodare e snellire gambe e glutei, possiamo fare gli squat. In piedi con le gambe leggermente divaricate; piegarle una alla volta a 90 gradi, tenendo la schiena dritta e le mani sui fianchi. Ripetere l’esercizio per 20 volte. È anche adatto l’esercizio chiamato “calcio d’asino”, a carponi, effettuare uno slancio con la gamba indietro, simulando il calcio del quadrupede. Alternare prima una gamba poi l’altra, per 20 volte consecutive.

Braccia

In piedi a gambe leggermente aperte, tenere le braccia lungo i fianchi, utilizzando per mano una bottiglietta d’acqua, e alzarle fino alle spalle, muovendo solo l’avambraccio. Effettuare 3 serie da 10, se non siamo ancora abituati all’esercizio fisico.

Ecco quali esercizi fisici semplici fare al ritorno dalle vacanze per rimettersi in forma e ritrovare la linea.