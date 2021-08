Per aggiungere un tocco di design all’appartamento potrebbe essere una buonissima idea quella di coltivare delle piante ricadenti.

In questo articolo, ne vedremo alcune tra le più belle in natura, accomunate tutte da un unico fattore: la facilità di coltivazione.

Quindi, ecco come avere mensole e soffitti vivaci e ridenti con queste 7 bellissime piante ricadenti facili da gestire

Iniziamo dalla zebrina pendula, una pianta ricadente apprezzata per le bellissime foglie e per i piccoli fiorellini porpora che sbocciano in estate. Predilige luoghi luminosi, ma non i raggi diretti del sole.

Dall’autunno alla primavera, di solito viene posizionata all’interno delle abitazioni, dove ha bisogno solo di innaffiature ogni 7 giorni.

Un’altra bellissima pianta sempreverde è l’edera, molto utilizzata per impreziosire sia ambienti esterni che interni. È una pianta rustica, che resiste bene anche alle basse temperature.

Se si vuole tenere in casa, magari sopra un armadio, o appesa al soffitto, è importante che sia esposta in un punto luminoso. Attenzione però a non esporre le foglie ai raggi diretti del sole, altrimenti seccheranno.

Un’altra pianta molto comune nelle case è la felce. Per chi ama il giardinaggio, ma non ha molto tempo da dedicarci, questa pianta è perfetta perché ha bisogno di poche cure.

Una volta scelto il vaso giusto, dobbiamo fare attenzione solo a non creare ristagni idrici.

Molti piantano la felce in casa anche perché è considerata di buon auspicio. Infatti, l’abbiamo inserita anche nella lista delle piante porta fortuna.

Fra le piante da appartamento più amate vi è anche il pothos. Questa pianta di origine tropicale è davvero l’ideale per chi vuole aggiungere un tocco di verde e design in casa. È molto facile da coltivare ed ha anch’essa bisogno di un luogo luminoso, dove ci sia il giusto grado di umidità. È apprezzata per le sue bellissime e gradi foglie verdi a forma di cuore.

Vediamo ora le ultime 3

Anche le piante grasse possono essere appese sui soffitti, o poste al di sopra di armadi e mensole. Una delle più belle è la sedum morganianum, parente stretta della sedum acre.

I fusti possono raggiungere i 60 centimetri di lunghezza e le foglie carnose immagazzinano molta acqua. Per questo motivo, la pianta non ha bisogno di irrigazioni troppo frequenti.

Un’altra pianta dai lunghi steli e perfetta per abbellire gli interni è la philodendron xanadu. È una pianta sempreverde, appartenente alla famiglia delle Araceae che predilige luoghi luminosi.

L’unica accortezza è quella di irrigare una volta ogni 15 giorni nei giorni più caldi. Mentre nei mesi più freddi basta anche solo una volta al mese.

Infine, concludiamo questa lista con una bellissima pianta dai fiori sgargianti, comunemente conosciuta come gelsomino azzurro. Stiamo parlando del plumbago, che abbiamo inserito anche tra le 5 piante più belle dell’estate che sopportano il caldo. Tuttavia, questa pianta mal sopporta il freddo; pertanto va trasferita in casa durante l’inverno.

Quindi, ecco come avere mensole e soffitti vivaci e ridenti con queste 7 bellissime piante ricadenti anche facili da gestire e coltivare.