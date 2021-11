Dopo che il Green Pass è diventato necessario per accedere a diversi luoghi pubblici e al lavoro, tutti noi dobbiamo sempre averlo appresso. Questo documento certifica che abbiamo svolto la vaccinazione per il Covid 19 oppure che ci siamo sottoposti a tampone.

Grazie a questo importante strumento si è potuta superare la fase in cui uscire era rischioso e vi erano molte restrizioni. Per questi motivi è importantissimo avere sempre con noi questo documento, sia al lavoro, in biblioteca, a teatro e anche nei locali. Sono questi i metodi comodissimi per avere il Green Pass sempre a portata di mano sul cellulare. Scopriamoli insieme.

Come non perdere tempo

Da quando il Green Pass è diventato uno strumento così importante è necessario averlo sempre con sé. I più tecnologici possono salvarlo sul cellulare oppure è possibile esibirlo in formato cartaceo.

Averlo sul telefono è molto comodo ma presenta alcuni svantaggi. Se il telefono è scarico o non ha connessione, potremmo avere problemi a recuperarlo. Se ci ritroviamo senza batteria alla fine della giornata potrebbe essere un problema svolgere la nostra attività lavorativa o di tempo libero. Per questo per sicurezza è fondamentale avere una copia della nostra certificazione verde.

Se vogliamo evitare problemi relativi alla connessione, possiamo semplicemente fare uno screenshot del certificato e tenerlo salvato nella galleria.

Se seguiamo questo consiglio o se conserviamo il greenpass sull’app Io potremmo comunque avere alcuni problemi in caso di malfunzionamento dell’app. Molto spesso ci vogliono parecchi minuti a reperire il certificato e perdiamo molto tempo a cercarlo.

Sono questi i metodi comodissimi per avere il Green Pass sempre a portata di mano sul cellulare

Un metodo comodo è quello di salvare il nostro certificato su un’applicazione che usiamo frequentemente. Una app molto usata che permette di fare ciò è Stocard, usata per conservare le tessere dei negozi. Come abbiamo visto in questo articolo è molto comoda per avere sempre con noi tutte le carte fedeltà, senza portarle più nel portafoglio.

Un altro modo molto comodo e veloce per avere il greenpass sempre a portata di mano è salvarlo sulla applicazione Satispay. Questa app permette di effettuare pagamenti in vari negozi e locali senza maneggiare contante. Satispay sta conoscendo un ampio successo e sempre più italiani la stanno utilizzando quotidianamente per pagamenti piccoli e grandi.

D’ora in poi Satispay offre la possibilità di salvare la certificazione verde: sarà sufficiente aprire l’app e potremmo accedere al codice Qr così importante per accedere a diversi spazi. Se seguiremo questo consiglio non perderemo più diversi minuti alla ricerca del nostro certificato e ci semplificheremo la vita.