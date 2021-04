La tecnologia è spesso demonizzata, eppure a volte riesce a semplificarci la vita. In molti ambiti della vita quotidiana, infatti, la tecnologia non può far altro che migliorare le nostre azioni.

Una delle occasioni in cui la tecnologia ci viene incontro è sicuramente fare la spesa.

Infatti, non molti sanno che esistono due applicazioni ottime per facilitarci la vita mentre siamo al supermercato.

Chi fa spesso la spesa al supermercato deve sapere questa cosa sorprendente.

Yuka, la più diffusa

La prima applicazione, molto diffusa, è Yuka. Disponibile sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS.

Utilissima quando ci si reca al supermercato dal momento che ci aiuta a scegliere i prodotti migliori.

Attraverso una semplice scansione del codice a barre sarà possibile venire a conoscenza di tutte le caratteristiche di un prodotto alimentare o cosmetico.

Questa applicazione, poi, assegna anche agli alimenti un punteggio da zero a cento corrispondente al giudizio globale del prodotto.

Inoltre, l’analisi non termina con il semplice giudizio dal momento che verranno anche analizzati in maniera chiara e dettagliata aspetti positivi e negativi del prodotto.

Infatti, ci indicherà se sono presenti additivi che sarebbe meglio evitare, se ci sono troppi grassi o calorie.

Da ultimo si assegna un bollino colorato. Se il prodotto è ritenuto “pericoloso” l’applicazione proporrà automaticamente delle alternative della stessa categoria ma migliori per la salute.

La seconda applicazione è Stocard

La seconda applicazione disponibile per Android e iOS è Stocard. Anche in questo caso utilissima per chi si va spesso al supermercato a fare la spesa, ma non solo.

Serve per radunare tutte le carte fedeltà in una sorta di portafoglio virtuale. Quindi, non solamente quelle del supermercato ma anche quelle di negozi di elettronica, negozi sportivi e negozi di arredamento.

L’utilizzo di questa applicazione è veramente elementare. Basterà scaricarla per riuscire a registrare fino a duecento carte fedeltà.

Quando si trova la carta che si vuole collegare sarà sufficiente scansionare il codice a barre della tessera. In alternativa sarà possibile selezionare a mano i numeri che compongono il codice.

Una volta al supermercato o nel negozio sarà sufficiente mostrare lo schermo senza avere fisicamente le tessere nel portafoglio.

Le carte, inoltre, saranno condivisibili in famiglia o tra amici selezionando la modalità condividi carta.

