La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo la prima giornata di scambi della settimana. Adesso sono quattro le sedute consecutive al rialzo della Borsa italiana. Oltre a questo risultato oggi Piazza Affari ha ottenuto un altro risultato importante, che la proietta verso un importante traguardo. Lo scopriremo più avanti nell’articolo.

Oltre a Piazza Affari tutte le Borse europee hanno terminato in guadagno. Sui mercati europei sta lentamente tornando un clima positivo dopo le prime affannose sedute della scorsa settimana. La Banca Centrale Europea e il suo presidente stanno giocando un ruolo fondamentale a favore di questo nuovo clima.

La chiave di lettura che può fare schizzare le Borse europee da qui alla fine dell’anno

Oggi in un’audizione al Parlamento Europeo il presidente della BCE Christine Lagarde ha detto due cose molto importanti. Anzitutto ha confermato che l’inflazione in Europa sta crescendo e che probabilmente ci vorrà più tempo del previsto per una riduzione dei prezzi. Poi però ha anche ribadito che non è il momento di rialzare i tassi di interesse, perché quest’operazione può rallentare la ripresa dell’economia europea.

Queste dichiarazioni non sono nuove, Christine Lagarde nelle ultime settimane le ha ribadite più volte. Appare chiaro in questo momento che la BCE ha come obiettivo principale la crescita economica e questo piace molto ai mercati. Se i grandi operatori si convincono che per la BCE la crescita dell’economia del Vecchio Continente è fondamentale, probabilmente gli investimenti in Europa cresceranno. Questa è la chiave di lettura che può fare schizzare le Borse europee da qui alla fine dell’anno.

I risultati delle Borse in questa giornata mostrano che l’Europa in questo momento è un’isola abbastanza felice per i mercati azionari. Al momento della chiusura in Europa, Wall Street era in ribasso, anche se bisogna ricordare che gli indici americani sono sui massimi. Anche le Borse cinesi oggi hanno chiuso in rosso. Invece in Europa l’Euro Stoxx 50 ha terminato in rialzo dello 0,3% e la Borsa tedesca ha finito con lo stesso rialzo. La Borsa di Parigi ha fatto un po’ meglio ed ha chiuso con un guadagno dello 0,5%, mentre Londra è terminata praticamente invariata.

Acquisti diffusi sulle nostre blue chip

Piazza Affari ha chiuso con un rialzo di mezzo punto percentuale. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 27.868 punti, realizzando il nuovo massimo dell’anno e portandosi a un passo dai 28.000 punti. Questo è l’importante traguardo tagliato oggi dal nostro listino.

Gli acquisti sul paniere dei titoli a maggiore capitalizzazione sono stati diffusi. Soltanto 11 azioni su 40 hanno terminato in territorio negativo. Il titolo peggiore è stato Nexi che ha perso lo 0,7%. La migliore blue chip della giornata è stata Telecom Italia che ha guadagnato oltre il 3%

Approfondimento

Il punto sui mercati